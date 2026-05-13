La Corte Suprema prorroga el permiso para dispensar la píldora abortiva por correo

Publicado por ben whedon 13 de mayo, 2026

El juez del Tribunal Supremo Samuel Alito prorrogó el lunes una pausa en la aplicación de la sentencia de una corte de apelaciones que impediría el acceso a un controvertido fármaco abortivo en medio de un litigio en curso.

Alito emitió previamente la suspensión inicial la semana pasada, en una suspensión que debía durar toda la semana. La prórroga de Alito del lunes mantendrá la sentencia inferior en suspenso hasta el jueves, informó The Hill.

El caso se refiere a la mifepristona,uno de los dos fármacos utilizados en los abortos, y a una norma federal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permite la prescripción telesanitaria del medicamento, y su entrega por correo.

La ley de Luisiana obliga a la visita en persona para la dispensación de la píldora

La ley de Luisiana exige que la mujer acuda en persona a un profesional sanitario para recibir la receta. El estado, sin embargo, también tiene una prohibición del aborto que limita significativamente las circunstancias en las que una mujer puede recibir el procedimiento.

La sentencia del Quinto Circuito dictaminó que era probable que Luisiana tuviera éxito en el fondo del caso.

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