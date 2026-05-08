Un tribunal federal falla contra los nuevos aranceles globales del 10% de Trump

Donald Trump sujeta la lista de aranceles durante el Día de la Liberación Brendan Smialowski / AFP

Publicado por Israel Duro 8 de mayo, 2026

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos volvió a asestar un duró revés a la política económica de la Administración Trump, al fallar en contra del arancel global del 10% impuesto por el gobierno de Donald Trump. El panel de tres jueces consideró que su aplicación no puede ser justificada en virtud de una ley de la década de 1970 invocada para su implementación.

La corte dictaminó por 2 votos contra 1 que Trump se extralimitó en sus competencias al invocar el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer el nuevo gravamen sin contar para ello con la aprobación del Congreso.

Una aplicación incorrecta de la Ley de Comercio de 1974

El tribunal de comercio también sostuvo que Trump aplicó de manera incorrecta la norma al no identificar qué tipo concreto de crisis económica trata de abordar, algo que la ley exige y, por lo tanto, no siguió las medidas específicas de balanza de pagos previstas cuando se redactó la ley hace cinco décadas.

"El presidente no goza de ninguna autoridad inherente para imponer aranceles en tiempos de paz. Este caso gira en torno al significado de la sección 122 y a si el presidente afirmó la existencia de las condiciones exigidas por la ley para proclamar legalmente los recargos a la importación. […] La proclamación del presidente no afirma que se hayan cumplido dichas condiciones exigidas".

El fallo sólo afecta a los demandantes

Un nuevo golpe judicial para Trump, quien impuso este nuevo gravamen temporal en febrero después de que la Corte Suprema anulara una parte importante de sus aranceles recíprocos. Según la Administración, la tarifa del 10 % tenía como objetivo enfrentar los déficits en la balanza de pagos.

El Tribunal de Comercio Internacional ordenó el jueves a los demandados implementar su fallo en un plazo de cinco días, así como dispuso reembolsos a los importadores que presentaron la demanda. Si bien la sentencia, que puede ser apelada, se limita por el momento a los demandantes, sienta un precedente jurídico que permite a otras empresas impugnar también los recargos.

El gravamen estará vigente hasta finales de julio, salvo que el Congreso lo prorrogue, mientras la Casa Blanca busca mecanismos más duraderos para reconstruir su agenda comercial.

La Administración Trump busca nuevas fórmulas para mantener los aranceles

Para tal fin, las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones sobre decenas de socios comerciales por preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado y el exceso de capacidad, lo que podría derivar en nuevos aranceles.

Los aranceles sectoriales de Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles no se ven afectados por la decisión que tomó atrás la Corte Suprema.