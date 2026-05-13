Arcángel desmonta la leyenda negra: "¿Y esa estupidez? Adoro a mi madre patria, España"

Publicado por Alejandro Baños 13 de mayo, 2026

Arcángel, uno de los cantantes de reggaetón y música urbana más afamados del mundo, criticó a todos aquellos que exigen que España se disculpe por haber llegado a América hace más de cinco siglos y haberla hecho prosperar. Aquellos que impulsan la conocida como leyenda negra.

Mientras ofrecía un concierto esta semana en Madrid, Arcángel -conocido por éxitos como Si Se Da Remix o La Jumpa- defendió a España, a la que considera como su "madre patria", de todos aquellos que dicen que los españoles abusaron, robaron o violaron en América desde su llegada en 1492.

"Dicen que España le debe una disculpa a América. ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives? Ah, que se robaron el oro. Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú seas educado hoy en día, ¿de dónde salieron?", señaló el artista durante su concierto, intercalando alguna que otra palabra malsonante.

"Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos puso a hablar, a creer y a hacernos valer. No hay que pedirle disculpas a nadie. Estoy orgulloso, adoro a mi madre patria, España. Me encanta mi idioma; no me imagino hablando italiano, francés o chino. Me gusta lo que hablo yo", sentenció.

Tras las exigencias de diferentes mandatarios hispanoamericanos -como, por ejemplo, los mexicanos Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador o los dictadores venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro-, el Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, se alineó a la leyenda negra y pidió disculpas, reconociendo el "dolor e injusticia" supuestamente causado por los españoles hace más de 500 años.

Arcángel no es el único artista hispano que se ha pronunciado contra la leyenda negra. Nacho Cano, fundador de Mecano y uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento a nivel internacional, defendió la llegada de España a América, afirmando que, si hubiesen sido los ingleses, no habría quedado ni una persona "viva".