Wembanyama deja a los Spurs a un solo triunfo de la Final de la Conferencia Oeste

Publicado por Alejandro Baños 13 de mayo, 2026

Nueve temporadas después, los San Antonio Spurs podrán volver a estar en la Final de la Conferencia Oeste de la NBA. Tan solo una victoria más necesita la franquicia blanquinegra para sellar su pase, después de que se impusiese con autoridad en el quinto juego de las semifinales a los Minnesota Timberwolves (126-97) en el Frost Bank Center de Texas.

Con esta última victoria, los Spurs dominan una serie que está siendo más igualada de lo esperado. El marcador global es de 3-2.

Victor Wembanyama dejó atrás el juego anterior -en el que fue expulsado por propinar un codazo a un rival- y volvió a ser el que es. El joven pívot francés, líder indiscutible de los Spurs, se redimió con un colosal doble-doble (27 puntos y 17 rebotes), dominando tanto el registro ofensivo -fue el máximo anotador del duelo- como el defensivo.

"Ganamos, que es lo importante, pero el trabajo no está terminado", dijo Wemby al término del quinto juego frente a los Timberwolves. "Hicimos lo que se suponía que debíamos hacer en casa. Teníamos que marcar el tono, sabíamos que iba a ser un partido físico".

Wembanyama no fue el único jugador de los Spurs que brilló. Los suplentes Keldon Johnson (21 puntos) y Dylan Harper (12 puntos) ejercieron de revulsivos, mientras que las marcas anotadoras de De'Aaron Fox (18 puntos) y de Stephon Castle (17 puntos) impulsaron a la franquicia texana hacia el triunfo.

Julius Randle, con un doble-doble (17 puntos y 10 rebotes), y Anthony Edwards (20 puntos) propusieron una resistencia que fue ineficaz para los Timberwolves.

De vencer en el sexto juego de la serie -que se disputará en el Target Center de Minneapolis este viernes-, los Spurs se medirían a los Oklahoma City Thunder en la Final de la Conferencia Oeste. Los vigentes campeones de la NBA certificaron su presencia tras barrer a los Los Angeles Lakers en semifinales.

En el otro cuadro de la NBA, los New York Knicks -que se deshicieron en semifinales de los Philadelphia 76ers- esperan rival en la Final de la Conferencia Este. Se enfrentarán a los Detroit Pistons o a los Cleveland Cavaliers.