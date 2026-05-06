Trump arrasa en Indiana tras la victoria de la mayoría de sus candidatos en las primeras republicanas

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de mayo, 2026

Los votantes republicanos en las primarias de Indiana emitieron un veredicto claro este martes tras votar en favor de los candidatos respaldados por el presidente Donald Trump como forma de castigo contra los senadores estatales que rompieron con él en torno a la redistribución de distritos congresionales. Los resultados electorales mostraron que al menos cinco titulares republicanos perdieron sus escaños frente a aspirantes respaldados por el mandatario republicano, mientras que otro candidato apoyado por el expresidente logró la victoria en una contienda por un escaño abierto.

El gobernador Mike Braun, quien se sumó a Trump en el respaldo a los aspirantes, celebró los resultados con una publicación en su cuenta de X, en la que escribió: “Noche histórica para Indiana, ya que los republicanos se alinearon conmigo y con el presidente Trump para nominar a grandes conservadores de América Primero. ¡Espero ganar con fuerza en noviembre y servir a los habitantes de Indiana con este equipo en la legislatura estatal!”. Por su parte, la representante estatal Michelle Davis, quien fue otra de las aspirantes respaldadas por Trump que resultaron vencedoras, celebró el triunfo y agradeció el respaldo en un comunicado en el que señaló: “Quiero agradecer al presidente Donald Trump por su apoyo. Estoy orgullosa de estar a su lado luchando por políticas de sentido común que protejan nuestras libertades y pongan a los estadounidenses y a los habitantes de Indiana en primer lugar.”

Dura derrota de los republicanos que rompieron con Trump

En el suroeste de Indiana, el candidato respaldado por Trump, Jeff Ellington, ganó una contienda por un escaño abierto, reforzando la tendencia general. El líder conservador sostuvo en una rueda de prensa que los resultados reflejaban más las prioridades de los votantes que la influencia de una sola figura política, añadiendo: “Creo que el presidente Trump sí tiene influencia, pero, en realidad, creo que todo se trata de lo que quieren los votantes, y esto demuestra que quieren cambios y que las comunidades pequeñas sean escuchadas. Quieren creación de empleo, quieren inversión y quieren que se bajen sus impuestos mientras se hace el gobierno más eficiente.”

Entre los derrotados se encuentran Travis Holdman, de Markle; Jim Buck, de Kokomo; Linda Rogers, de Granger; Dan Dernulc, de Highland; y Greg Walker, de Columbus. Cifras preliminares revelaron que sus rivales obtuvieron al menos el 60 % de los votos. Mientras tanto, las contiendas que involucraban a los senadores Spencer Deery y Rick Niemeyer se mantuvieron demasiado reñidas como para declarar un ganador la noche del martes.

Las primarias estuvieron marcadas por un aumento sin precedentes en el gasto. Tras el respaldo de Trump a múltiples aspirantes, grupos externos invirtieron alrededor de 13,5 millones de dólares en las contiendas, un incremento drástico frente a los cerca de 250.000 dólares gastados en el ciclo anterior. El mandatario republicano también intervino durante la jornada electoral, arremetiendo contra los titulares que se opusieron a la redistribución. “Buena suerte a esos grandes candidatos al Senado de Indiana que compiten contra personas a las que no les importa en absoluto nuestro país ni mantener la mayoría en el Congreso. Hay ocho grandes patriotas compitiendo contra RINOs de larga data — ¡veamos cómo les va a esos RINOs esta noche!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.