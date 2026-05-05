La Corte Suprema habilita la aplicación inmediata del fallo sobre el mapa electoral de Luisiana
De esta manera, el máximo tribunal del país autorizó a los legisladores del Pelican State a rediseñar su mapa electoral antes de las elecciones de medio término.
La Corte Suprema emitió una orden procesal permitiendo que el fallo que declaró inconstitucional el mapa congresional de Luisiana entre en vigor de forma inmediata. De esta manera, el máximo tribunal del país autorizó a los legisladores del Pelican State a rediseñar su mapa electoral antes de las elecciones de medio término.
A finales de abril, la Corte Suprema emitió el fallo Luisiana v. Callais, en el cual dictaminó que el segundo distrito electoral de Luisiana en la Cámara de Representantes violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, entendiendo que había sido diseñado con criterios raciales. El fallo abrió la puerta a que los legisladores del estado cambien el diseño electoral, potencialmente favoreciendo a los republicanos con el nuevo diseño.
En la mayoría de los casos, cuando la Corte Suprema emite un fallo rige un plazo conocido como suspensión (stay, en inglés). Con esta decisión, el tribunal permitió que el fallo tenga efecto inmediato, anulando ese periodo de espera.
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Debido a los plazos en la presentación de candidaturas y en la realización de las primarias, sin la orden procesal de la Corte, era muy probable que Luisiana se viera obligada a celebrar las elecciones de noviembre bajo el mapa vigente, incluyendo el distrito impugnado por la Corte.
Actualmente, Luisiana tiene seis escaños en la Cámara de Representantes, cuatro republicanos y dos demócratas. Con el fallo que elimina los distritos basados en la raza, los republicanos del estado podrían rediseñar el mapa para que la mayoría sea de 5-1 o 6-0.
El fallo trajo un cruce entre los jueces Alito y Jackson
En este caso, Ketanji Brown Jackson, nominada por Joe Biden en 2022, dejó constancia de su disidencia. La jueza argumentó que la orden "equivale a dar el visto bueno a la prisa de Luisiana por suspender las elecciones en curso con el fin de aprobar un nuevo mapa electoral".
El juez Samuel Alito, miembro del ala conservadora de la Corte, escribió una dura respuesta a la que se unieron Neil Gorsuch y Clarence Thomas: "La opinión disidente en esta demanda plantea acusaciones que no pueden quedar sin respuesta. La opinión disidente exigiría que las elecciones al Congreso de 2026 en Luisiana se celebren bajo un mapa que ha sido declarado inconstitucional". Además, añadieron que encontraron la disidencia de Jackson como "infundada e insultante".
Las otras dos juezas progresistas de la Corte, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, no se unieron a la opinión de Jackson.