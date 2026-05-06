El DOJ acusa de tres cargos al principal sospechoso de disparar contra agentes federales cerca de la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 6 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) acusó a un hombre por el reciente tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca el pasado lunes 4 de mayo. Se trata de Michael Marx, un hombre oriundo de Texas. Como resultado del hecho, un hombre fue herido cerca del Monumento a George Washington en el National Mall.

En concreto, Marx fue acusado de tres delitos: agresión a agentes federales con un arma peligrosa, uso y disparo de un arma de fuego durante un delito violento y posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

"Demostraremos que este acusado llevó un arma de fuego ilegal al centro de Washington DC, abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto cerca de un cruce muy transitado y disparó a un transeúnte inocente que simplemente cruzaba la calle con su familia", expresó al respecto Jeanine Pirro, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en un comunicado.

"Mi oficina presentará los cargos más graves contra cualquiera que provoque violencia armada en nuestras calles, especialmente cuando esa violencia se desarrolla a pocos pasos de la sede de nuestro gobierno y del camino del vicepresidente de los Estados Unidos", añadió la funcionaria.

¿Qué pasó cerca del National Mall?

El pasado 4 de mayo Marx fue visto a las 15:40 por un agente del Servicio Secreto vestido de civil. Según la investigación, Marx "parecía ocultar un arma de fuego en el lado derecho de su cuerpo cerca de la intersección de la calle 15 y Madison Drive NW". Fue entonces cuando el agente dio aviso al Centro de Operaciones Conjuntas del Servicio Secreto y solicitó refuerzos uniformados.

Al mismo tiempo, la caravana del vicepresidente JD Vance salía de la Casa Blanca. Al llegar al lugar, los agentes uniformados localizaron a Marx en el recorrido de la caravana del vicepresidente.

Cuando los agentes le dieron órdenes verbales, el sospechoso huyó hacia el este por Independence Avenue SW. Durante la persecución, Marx sacó un arma de fuego de su cintura y siguió corriendo por la calle. En un momento dado, giró y disparó contra uno de los agentes que lo perseguían, hiriendo a un civil en la pierna. Los agentes respondieron al fuego, hiriendo a Marx en la mano, el brazo izquierdo y la zona superior del abdomen.

Posteriormente, el hombre de Texas fue asistido por los agentes y trasladado al Hospital de la Universidad George Washington.