Los republicanos de Tennessee presentan su propuesta para eliminar el último distrito demócrata

Publicado por Carlos Dominguez 6 de mayo, 2026

Los republicanos de Tennessee iniciaron este martes una sesión legislativa especial con el objetivo de eliminar el último distrito demócrata del estado y lograr una delegación completamente republicana (9-0) en la Cámara de Representantes.

Tennessee, donde la población negra ronda el 16%, ha tenido durante años un distrito congresional en Memphis que funcionaba como escaño demócrata en un estado mayoritariamente republicano.

Lee activa sesión extraordinaria para redibujar distritos congresionales

El gobernador republicano Bill Lee convocó la sesión extraordinaria el pasado viernes, a tan solo semanas después de que finalizara la legislatura ordinaria. La medida responde de manera directa a la decisión tomada la semana pasada por la Corte Suprema (SCOTUS) que limitó el uso de la raza como factor principal al dibujar distritos electorales en Luisiana.

"Tenemos la obligación con los tennesseanos de que nuestros distritos congresionales representen realmente la voluntad de los votantes", declaró Lee en un comunicado. "Después de consultar con el vicegobernador, el presidente de la Cámara, el fiscal General y el secretario de Estado, creo que la Asamblea General debe revisar el mapa para que sea justo, legal y defendible".

El principal objetivo de los republicanos es el Distrito Congresional 9, con sede en Memphis y el condado de Shelby. Este es el único distrito de mayoría afroamericana en Tennessee y el único que representa un demócrata, el congresista Steve Cohen.

Este miércoles, Cohen expresó su descontento en X ante la propuesta: "Es un intento descarado y corrupto de apropiarse del poder que destruiría la voz de la comunidad negra y de toda nuestra ciudad".

votación antes del fin de semana para un Tennessee 9-0

Los legisladores ya presentaron varios proyectos de ley (HB7001 a HB7005) para modificar las normas y permitir el redibujo de los distritos. Se espera que el debate continúe durante los próximos días y que la votación final se produzca antes del fin de semana.

Si se aprueba, Tennessee se convertiría en uno de los pocos estados con representación totalmente republicana en la Cámara de Representantes.