La justicia estadounidense revela una presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein oculta durante años

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de mayo, 2026

Un juez federal ordenó este miércoles la divulgación de lo que las autoridades describen como una posible nota de suicidio vinculada al delincuente sexual Jeffrey Epstein. El documento manuscrito, el cual sigue sin fecha y sin verificación oficial, apareció en expedientes judiciales relacionados con Nicholas Tartaglione —excompañero de celda de Epstein y condenado por un cuádruple asesinato— quien afirmó haber encontrado la nota escondida dentro de un libro en 2019. La nota comienza con la frase: “Me investigaron durante meses — ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!” Más adelante continúa: “Así que terminaron presentando cargos de hace 15 años. Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós”, antes de añadir: “¿Qué quieren que haga? ¿Que me ponga a llorar? ¡¡NO ES DIVERTIDO. NO VALE LA PENA!!”

Según declaró Tartaglione, encontró el documento poco después del primer intento de suicidio reportado de Epstein en julio de 2019. En ese momento, Epstein había negado tener pensamientos suicidas y, según varios medios de comunicación, el delincuente sexual le dijo a un psicólogo: “No tengo ningún interés en quitarme la vida.” La nota de una sola página ofrece pocos detalles sobre el estado mental o las motivaciones de Epstein, y las autoridades no han confirmado que realmente haya sido escrita por él. Una de las frases del breve mensaje permanece parcialmente ilegible debido a que una palabra no puede descifrarse, y el documento no incluye ninguna firma por parte de Epstein.

La decisión de desclasificar la nota se produjo después de que el periódico The New York Times revelara su existencia en un reportaje publicado la semana pasada y solicitara a un tribunal federal en Nueva York que la hiciera pública. Epstein murió en prisión el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. El médico forense de Nueva York determinó que su muerte fue un suicidio por ahorcamiento, conclusión que posteriormente fue respaldada por el Departamento de Justicia.

A pesar de esos hallazgos, la muerte de Epstein se convirtió en objeto de numerosas teorías de conspiración en internet. Sin embargo, el pasado mes de julio tanto el DOJ como el FBI reafirmaron que Epstein murió por suicidio, incluso mientras las especulaciones sobre el caso continuaban circulando públicamente.