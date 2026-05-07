Imágenes satelitales publicadas por el Washington Post revelan que Irán golpeó al menos 228 estructuras militares estadounidenses, más de lo reportado oficialmente

Una fotografía facilitada por la oficina del Ejército iraní el 21 de agosto de 2025 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de mayo, 2026

El Washington Post, tras analizar más de 100 imágenes satelitales de alta resolución publicadas por medios afiliados al Estado iraní y verificarlas con el sistema satelital europeo Copernicus, llegó a la conclusión en su más reciente investigación que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha causado más daño del que Washington ha admitido públicamente.

Según el exhaustivo reporte, el diario encontró daños en al menos 228 estructuras o piezas de equipo en 15 bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

El número supera con creces lo que el Gobierno de EEUU ha reportado públicamente hasta ahora. Recientemente, CNN había reportado daños en 16 instalaciones, NBC News habló de 100 objetivos en 11 bases, y el New York Times había identificado ataques en 14 sitios. El análisis del Post, sin embargo, revela que decenas de objetivos adicionales fueron alcanzados, incluyendo hangares, barracones, depósitos de combustible, aeronaves, radares, antenas satelitales y equipos de defensa aérea Patriot y THAAD.

El costo humano y material

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, siete militares estadounidenses han muerto en ataques a instalaciones en la región, seis en Kuwait y uno en Arabia Saudita, y más de 400 soldados han resultado heridos, al menos 12 de ellos con heridas clasificadas como graves.

Las bases más dañadas fueron la sede de la 5ª Flota de la Armada en Baréin y las tres bases en Kuwait: Ali al-Salem, Campamento Arifjan y Campamento Buehring.

Los daños en algunos casos fueron tan contundentes que la sede de la 5ª Flota fue trasladada a la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, según un funcionario estadounidense citado por el Post. Otros dos funcionarios señalaron que las fuerzas estadounidenses quizás no regresen a las bases regionales en grandes números, aunque no se ha tomado una decisión definitiva.

¿Irán subestimado?

Los expertos que revisaron el análisis del WaPo dijeron que el Ejército estadounidense probablemente subestimó las capacidades iraníes y no se adaptó suficientemente a la guerra moderna con drones.

"Los ataques iraníes fueron precisos. No hay cráteres aleatorios que indiquen fallos", dijo Mark Cancian, asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado del Cuerpo de Marines.

William Goodhind, investigador del proyecto Contested Ground, profundizó más sobre las intenciones iraníes: "Los iraníes han atacado deliberadamente edificios de alojamiento en múltiples sitios con la intención de causar bajas masivas. No solo el equipo y la infraestructura de las bases están bajo fuego, sino también objetivos blandos como gimnasios, comedores y alojamientos”.

Un punto clave en todo el asunto es que el costo en interceptores de misiles también ha sido enorme. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre el 28 de febrero y el 8 de abril el ejército utilizó el 53% de su inventario de interceptores THAAD y el 43% de sus interceptores Patriot, una cifra que está generando preocupación internamente.

Desde Teherán hay burlas mientras se negocia

Mientras el Post publicaba su investigación y el propio presidente Trump presiona públicamente a Irán para alcanzar un acuerdo rápido, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aprovechaba para burlarse públicamente de Washington en 'X'.

"La Operación Confíen en Mí, Bro, fracasó", escribió, haciendo referencia sarcástica a las iniciativas diplomáticas y militares estadounidenses recientes y usando el término "Fauxios", un juego de palabras que utiliza "faux" (falso) y la agencia Axios para cuestionar la veracidad de informaciones publicadas sobre las negociaciones entre ambos países.

El Mando Central de EEUU declinó responder al análisis del Post y se limitó a contestar que las evaluaciones de destrucción "son complejas y pueden ser engañosas en algunos casos". Sin embargo, no se desmintió el informe.