"Un minuto al día, máximo": Trump bromea sobre su forma física al restaurar la Prueba de Aptitud Física Presidencial

Publicado por Carlos Dominguez 5 de mayo, 2026

El presidente Trump dijo el martes que su rutina diaria de ejercicio no supera un minuto, mientras firmaba una proclamación para restaurar la Prueba de Aptitud Física Presidencial, destinada a promover la actividad deportiva en los centros educativos.

"Hago mucho ejercicio, como un minuto al día, máximo. Si tengo suerte", bromeó el presidente antes de estampar su firma en el Despacho Oval.

El programa fue creado en 1956 por el presidente Eisenhower y popularizado durante el mandato de Lyndon B. Johnson, pero había sido eliminado bajo la Administración Obama.

Con esta proclamación, el presidente volvió a poner en marcha el premio de aptitud física presidencial dirigido a las escuelas.

Cruce de chistes con Kennedy Jr.

Trump también hizo comentarios humorísticos sobre su poca actividad física al conversar con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien recordó las caminatas de 50 millas que realizaba su padre, Robert F. Kennedy.

El secretario dijo que para un jugador de golf como Trump sería "pan comido" recorrer esa distancia, ya que "camina nueve millas en un campo de golf cada fin de semana".

"Cuando no uso el carrito", replicó Trump.

El presidente suele resaltar su estado físico en contraste con el de su antecesor demócrata, Joe Biden, a quien se refiere con frecuencia como "Sleepy Joe", y que abandonó su campaña de reelección debido a su edad.