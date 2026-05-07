Un juez federal falla a favor del FBI en la disputa con el condado de Fulton por las papeletas electorales del 2020

Publicado por Joaquín Núñez 6 de mayo, 2026

Un juez federal de Georgia rechazó un pedido del condado de Fulton para que le devolvieran las papeletas de las elecciones presidenciales del 2020 y otros materiales electorales que fueron confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En enero de este año, la agencia que dirige Kash Patel ejecutó una orden judicial en una oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude electoral en las elecciones de 2020. Mo Ivory, comisionado del condado, declaró en su momento haber recibido una orden judicial para confiscar el material, por lo que entregaron 700 cajas con documentación.

Posteriormente, el condado realizó una demanda para recuperar los documentos. El caso está en la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia y cargo del juez Jean-Paul Boulee. Ante el tribunal, los abogados alegaron que el accionar del FBI parece un "pretexto para adquirir registros que esta Administración no pudo obtener rápidamente a través del proceso de litigio civil".

Sin embargo, el juez Boulee, nominado por el presidente Donald Trump en 2019, falló en contra del Condado de Fulton. El magistrado escribió que el condado no había cumplido con los altos requisitos legales que le permitirían intervenir, aunque señaló que "los acontecimientos que han dado lugar a este caso son, en muchos sentidos, sin precedentes".

"Aunque la declaración jurada distaba mucho de ser perfecta, no se trata de un caso en el que un agente haya omitido todos los hechos que pudieran socavar la causa probable ni de uno en el que un agente haya mentido intencionadamente", escribió el juez Boulee en su fallo.

"El Tribunal no puede afirmar que la declaración jurada fuera tan deficiente que sus carencias alcanzaran el 'alto umbral' de la grave indiferencia", añadió.

Sobre el material incautado, Reuters informó que el Departamento de Justicia (DOJ) está llevando a cabo una investigación para "determinar si los registros electorales no se conservaron adecuadamente o si los residentes del condado de Fulton, que incluye la mayor parte de Atlanta, fueron víctimas de fraude electoral".