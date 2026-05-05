Junto a Rick Harrison, Trump celebró en la Casa Blanca la Semana Nacional de la Pequeña Empresa

Publicado por Joaquín Núñez 4 de mayo, 2026

Donald Trump celebró en la Casa Blanca la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. El presidente destacó su agenda de desregulación y estuvo acompañado por figuras del ámbito empresarial, entre ellas, Rick Harrison, y la directora de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), Kelly Loeffler.

De acuerdo con la SBA, el evento "reconoce las contribuciones fundamentales de los emprendedores y propietarios de pequeñas empresas estadounidenses". Durante su discurso, Trump reconoció el trabajo de los pequeños y medianos empresarios y subrayó el impacto positivo de la agenda de desregulación implementada.

"Estamos eliminando 129 regulaciones sin sentido por cada nueva que aprobamos, y gracias a estas políticas favorables al crecimiento, nuestra economía está en pleno auge y la construcción de fábricas ha aumentado considerablemente. La inversión empresarial se ha más que triplicado en comparación con la de hace tan solo poco tiempo", expresó.

Por su parte, Loeffler centró su discurso en los préstamos otorgados por la SBA en 2025. De acuerdo con la funcionaria, se otorgaron 45.000 millones de dólares en préstamos a 85.000 pequeñas empresas a través de bancos locales. "Es un récord histórico de la SBA y lo logramos con un 53% menos de personal en la agencia", precisó.

La funcionaria también anunció a Humtown Products como la pequeña empresa del 2026 para la SBA. Se trata de una compañía familiar fundada en 1959. Manejada por la tercera generación, pasó "de ser un pequeño taller de moldes a convertirse en una potencia de Ohio con 45 empleados".

Harrison, quien ha respaldado a Trump durante años, destacó principalmente los beneficios de la legislación insignia del presidente en este segundo mandato: "La columna vertebral de este país son las pequeñas empresas, así de sencillo. El 'Big Beautiful Bill' es absolutamente increíble; pasará a la historia como, quizá, el mejor presidente de todos los tiempos. Me encanta este tipo".

La legislación firmada en julio de 2025 incorporó medidas fiscales que tuvieron un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas están la deducción del 20% para empresas de tipo pass-through (como LLCs) y la ampliación del régimen de deducción inmediata de inversiones, conocido como bonus depreciation, que habilitó a las empresas a descontar el 100% del gasto en maquinaria y equipamiento en un mismo año, lo que incentiva las inversiones de capital.

Además del propietario de la famosa tienda de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, del evento participaron Mark Lamoncha, presidente y director ejecutivo de Humtown Products, y Andrew Saville, presidente de Coosa Steel.