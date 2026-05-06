Una investigación del DOJ concluye que la facultad de medicina de UCLA discriminó por raza

Publicado por Ben Whedon 6 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia anunció el miércoles que una investigación de su División de Derechos Civiles había determinado que la escuela de medicina USCLA discriminaba a los aspirantes por motivos de raza.

La Corte Suprema eliminó la acción afirmativa en las admisiones universitarias en 2023 en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard. La investigación del Departamento de Justicia descubrió que, en promedio, la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA admitía a estudiantes negros e hispanos con calificaciones más bajas que las de estudiantes blancos y asiáticos.

Los estudiantes negros aceptados tenían una media de 3,63, mientras que los hispanos tenían una media de 3,55, los blancos una media de 3,75 y los asiáticos una media de 3,81. También existían disparidades similares entre las puntuaciones del MCAT.

File: findings_letter_-_ucla_school_of_medicine (1).pdf

"El proceso de admisión de UCLA se ha centrado en la demografía racial a expensas del mérito y la excelencia - permitiendo que la política racial distraiga a la escuela de la labor vital de formar grandes médicos". La fiscal General adjunta Harmeet K. Dhillon dijo en un comunicado. "El racismo en las admisiones es ilegal y antiamericano, y este Departamento no permitirá que continúe".

En una carta de conclusiones, el DOJ esbozó las comunicaciones entre altos funcionarios de UCLA y admisiones sobre las formas de eludir la prohibición de las solicitudes basadas en la raza.

El DOJ no anunció ningún cargo, pero declaró que buscaba un "acuerdo de resolución voluntaria" con la universidad.

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