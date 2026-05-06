Trump se reúne con Chevron y ExxonMobil para discutir sobre Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que sostuvo una reunión de alto nivel con los principales directivos de Chevron y ExxonMobil el martes.

Según declaraciones del mandatario a la prensa, el eje central de las conversaciones fue la situación en Venezuela, en un momento en que la Casa Blanca busca estabilizar los mercados energéticos globales.

“Ha sido algo grandioso para Venezuela. La gente está realmente feliz. Están bailando en las calles porque está entrando mucho dinero a través de las grandes compañías petroleras que se están mudando allí”, dijo el mandatario.

“Estuve con ExxonMobil anoche. El presidente de la compañía estuvo aquí. Y estábamos hablando de Venezuela, junto con muchos otros. Chevron, todos estuvieron aquí anoche. Todos quieren ir allá y a otros lugares”, agregó.

Este encuentro se produce en medio de una de las crisis energéticas más profundas de las últimas décadas. El conflicto en Irán ha afectado gravemente la producción en el Golfo y afectado las operaciones de refinación en Oriente Medio, provocando un choque de oferta que ha disparado el precio del crudo a 126 dólares por barril.

Para la administración Trump, Venezuela representa un punto estratégico clave tanto en materia de seguridad nacional como de suministro petrolero.

Tras cuatro meses de lo que el equipo diplomático estadounidense ha calificado como una "nueva etapa" hacia la transición democrática en el país sudamericano, la Casa Blanca busca coordinar esfuerzos con las "supermajors" norteamericanas que aún mantienen intereses o infraestructura en la región.

El objetivo del gobierno es asegurar que cualquier flujo de recursos en la industria venezolana sea legítimo y, al mismo tiempo, buscar alternativas que permitan aliviar la presión sobre los precios internos en Estados Unidos.

Con la gasolina superando los 4 dólares por galón, el presidente se enfrenta al reto de cumplir su promesa de campaña de situar los precios por debajo de los 2 dólares.

Tensión entre la Casa Blanca y las petroleras

A pesar de los llamados del Ejecutivo para aumentar la producción nacional, especialmente en la Cuenca Pérmica, los gigantes petroleros se han mostrado cautelosos, priorizando la rentabilidad financiera sobre el volumen de extracción inmediato.

Neil Hansen, director financiero de Exxon, señaló hace pocos días al Financial Times que no ha habido “ningún cambio” en la estrategia de la compañía:

“Realmente no hay necesidad de que aumentemos el ritmo porque ya estamos en ello, ya estamos en marcha alta”, dijo.

Por su parte, la jefa de finanzas de Chevron, Eimear Bonner, fue tajante al afirmar que los planes de la empresa se mantienen firmes a pesar de la volatilidad actual:

“La crisis no ha provocado ningún cambio en ninguno de nuestros planes. Nuestra estrategia es aumentar el flujo de caja libre, no aumentar la producción”, aseguró.

Aunque ambas compañías han reportado tasas récord de refinación para aprovechar los altos precios del diésel, la resistencia a perforar más agresivamente en territorio estadounidense mantiene una tensión latente con los objetivos de independencia energética de la administración Trump.

La reunión del martes sugiere un intento de la Casa Blanca por alinear los intereses corporativos con la urgencia geopolítica que dictan Venezuela y el conflicto en Oriente Medio.