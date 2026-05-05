Hispanos y favoritismos: tensión entre los congresistas demócratas por el respaldo de los líderes a varios candidatos en las primarias

Publicado por Israel Duro 5 de mayo, 2026

Las aguas bajan revueltas en las filas demócratas del Capitolio. El apoyo del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés) a varios candidatos que aún no han ganado sus respectivas primarias ha provocado una revuelta de varios congresistas que han criticado este movimiento. Entre ellos, la representante Linda Sánchez, presidenta del BOLD PAC del Caucus Hispano del Congreso, que ha denunciado discriminación hacia los aspirantes latinos por parte de la dirección del Partido Azul.

En un comunicado, el grupo de acción política lamentó con dureza que la DCCC prefiriera a candidatos no hispanos frente a Randy Villegas en California y Carol Obando-Derstine en Pensilvania. Sánchez, además, volvió a recordar la importancia de los votantes latinos, cuyo desempeño fue clave para la derrota de Kamala Harris en 2024:

"Los votantes y candidatos latinos —como Randy y Carol— no son un factor secundario en la lucha por la mayoría en la Cámara de Representantes; son fundamentales para ella. El Partido Demócrata ha avanzado claramente en ganarse la confianza de los latinos, pero aún nos queda un largo camino por recorrer, y estaremos con Randy y Carol en cada paso del camino a lo largo de sus primarias".

"Son los votantes, y no el DCCC, quienes deben elegir a los candidatos demócratas"

La actuación de los líderes demócratas, con Hakeem Jeffries a la cabeza, también ha sido cuestionada por el Caucus Progresista de la Cámara, que criticó que la DCCC pretenda imponer candidatos cuando aún no han sido votados. "Son los votantes, y no el DCCC, quienes deben elegir a los candidatos demócratas", apuntaron a Axios varios de sus líderes.

El movimiento, para muchos grupos, va más allá del apoyo que siempre se ha dado dentro de un partido a uno o varios candidatos por encima de otros. Así, David Hogg, cofundador de Leaders We Deserve (Los Líderes que merecemos), criticó que "el establishment del Partido Demócrata está malgastando recursos en las primarias para respaldar a candidatos débiles. Gastar fondos tan importantes en Bains (rival de Villegas)... es un gran error por parte del DCCC".

Ravi Mangla, un portavoz del Partido de las Familias Trabajadoras, denunció que, con la selección de sus preferidos, "la cúpula del Partido Demócrata vuelve a inclinar la balanza, no para apoyar al candidato más fuerte, sino al que se doblegue ante la dirección del partido".

Las críticas arreciaron después de que la DCCC anunciara el pasado 4 de mayo la segunda oleada de los candidatos a los que apoya dentro de su programa "De Rojo a Azul". En esta ocasión, fueron ocho personas (de las que cinco aún no han ganado sus primarias) las que se sumaron a los 12 originales. Un total de 20 personas hasta el momento en las que la dirección demócrata confía para dar la vuelta a varios escaños clave para el control de la Cámara después de las midterms.

La DCCC asegura que la selección sigue criterios muy estrictos

Sin embargo, la presidenta de la DCC, Suzan DelBene, quiso justificar su elección apuntando que "los candidatos se ganan un puesto en el programa al superar unos objetivos muy exigentes en materia de participación ciudadana, apoyo local, organización de la campaña y recaudación de fondos. Reflejan la fuerza de nuestro mensaje centrado en las personas y el gran atractivo de nuestros candidatos de primer nivel".

Además, el portavoz de la DCCC Viet Sheldon añadió que "Es imprescindible que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes. Por eso nos enorgullece anunciar nuestra última tanda de candidatos de 'De Rojo a Azul', que abarcan todo el espectro ideológico... y se encuentran en la mejor posición para ganar en noviembre".

La DCCC quiso destacar que cuatro de los aspirantes a los que respalda son hispanos, tratando de evitar polémicas con este grupo demográfico fundamental, y cuyo concurso será decisivo en las urnas el próximo tres de noviembre.