El juicio federal contra Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza hasta el 30 de junio

Publicado por Diane Hernández 5 de mayo, 2026

El proceso judicial contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sumó un nuevo retraso este lunes luego de que el juez federal Alvin Hellerstein fijara una tercera audiencia para el próximo 30 de junio en el Distrito Sur de Nueva York.

La decisión se produjo tras una solicitud conjunta presentada por la defensa y la Fiscalía, en la que ambas partes acordaron reprogramar la audiencia y suspender los plazos procesales establecidos por la Ley de Juicio Rápido. Esta normativa federal fija un límite de 70 días para iniciar un juicio desde la acusación formal, pero la exclusión de este período permitirá extender el proceso más allá de ese margen.

Maduro y Flores permanecen detenidos en un centro de reclusión en Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026. Ambos se declararon "no culpables" durante su primera comparecencia, celebrada el 6 de enero.

Los honorarios, la disputa y los fondos venezolanos

En paralelo, el juez Hellerstein aceptó el desistimiento —sin perjuicio— de las mociones presentadas por la defensa para anular los cargos. Estas acciones legales argumentaban que las sanciones estadounidenses impedían a los acusados financiar su representación legal. Sin embargo, ese obstáculo fue resuelto luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizara una flexibilización que permite cubrir los honorarios de los abogados con fondos venezolanos.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas de guerra. Por su parte, Flores está acusada de conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento.

El caso se remonta a marzo de 2020, cuando fiscales estadounidenses acusaron formalmente al chavista de liderar el denominado Cártel de los Soles, una red de narcotráfico presuntamente integrada por altos mandos militares venezolanos y vinculada con la guerrilla colombiana. Según la acusación, esta estructura habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense durante años.