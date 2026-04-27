El DHS anuncia arrestos de inmigrantes ilegales condenados por abuso sexual y secuestro

Publicado por Joaquín Núñez 27 de abril, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció los arrestos de varios inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Entre los crímenes cometidos figuraban los siguientes: indecentes con un menor, abuso sexual continuado de un menor, agresión sexual agravada y secuestro.

A través de un comunicado publicado el lunes, la agencia que dirige el secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se dejarán "intimidar". A su vez, la misiva remarcó que los agentes seguirían "expulsando a los peores delincuentes de las comunidades estadounidenses".

Entre los arrestados se encuentran Guadalupe Mercado-Guerra, quien previamente había sido condenada por tres cargos de actos indecentes con un menor en el condado de Travis, Texas; Rafael García, condenado por abuso sexual continuado de un menor en el condado de Fresno, California; y Josman Policarpo, sentenciado por agresión sexual con agravantes en el condado de Harris, Texas.

También figuran Carlos Pérez-Méndez, quien había sido condenado por agresión sexual con uso de la fuerza en el condado de Cook, Illinois; Rafael Disla, sentenciado por secuestro en Orange City, Florida; y Javier Herrera-Moran, condenado por agresión y por disparar un arma de fuego desde un vehículo en el condado de Forsyth, Carolina del Norte.

"Durante el fin de semana, el ICE detuvo a pedófilos, delincuentes sexuales, secuestradores y otros delincuentes violentos. Cada día, nuestros agentes de las fuerzas del orden retiran de nuestras comunidades a delincuentes atroces. Si vienes a nuestro país de forma ilegal e infringes nuestras leyes, te encontraremos y te detendremos. Los delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos", expresó al respecto la subsecretaria del DHS, Lauren Bis.

A finales de marzo, dos tribunales de apelaciones ratificaron la política de detención y deportación de ICE. Los fallos determinaron que el DHS tiene base legal para detener a personas sin posibilidad de fianza antes de ser deportadas. Los fallos fueron emitidos por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito.

En el último caso, la opinión fue escrita por el juez Bobby Shepherd, quien señaló que el Gobierno federal puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes sin darles una audiencia para pedir libertad bajo fianza mientras avanza su proceso de deportación.