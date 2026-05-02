Trump cumple con su amenaza y ordena retirar 5.000 tropas de Alemania

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump ordenó este viernes al Pentágono retirar aproximadamente 5.000 tropas estadounidenses de Alemania, cumpliendo con la amenaza emitida recientemente de tomar dicha acción tras la acalorada disputa con el canciller alemán Friedrich Merz. La reducción prevista devolvería el número de efectivos en el país europeo a niveles similares a los de antes de 2022 y se espera que incluya a una brigada de combate junto con otras fuerzas estadounidenses estacionadas allí.

Según informaron varios medios de comunicación, el redespliegue no afectaría centros médicos militares clave como el Landstuhl Regional Medical Center, donde miles de efectivos estadounidenses —incluidos aquellos heridos en la guerra relacionada con Irán— han recibido tratamiento. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado la magnitud de la retirada y señaló que se llevará a cabo en un plazo de seis a doce meses, destacando: “Esta decisión sigue una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento en Europa y responde a los requisitos del teatro de operaciones y a las condiciones sobre el terreno”, afirmó.

Parnell también indicó que, si bien la decisión fue provocada en parte por comentarios de Merz, también refleja una frustración más amplia dentro de la Administración Trump por lo que considera un apoyo insuficiente por parte de los aliados de Estados Unidos en la guerra contra Irán. El mandatario republicano ha criticado en numerosas ocasiones a los miembros de la OTAN por negarse a asumir un papel más activo en el conflicto contra la teocracia islámica, y a lo largo de la semana planteó la posibilidad de reducir la presencia militar estadounidense no solamente en Alemania, sino también en Italia y España.

Lejos de tratarse de una sorpresa, lo cierto es que la decisión del presidente estadounidense se alinea con el giro estratégico más amplio de su administración hacia el hemisferio occidental y la región del Indo-Pacífico. A pesar de esto, podría enfrentar resistencia en el Capitolio, donde algunos legisladores han expresado preocupación por la reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Europa.