Trump carga contra Jeffries por llamar "ilegítima" a la Corte Suprema y cuestiona si debe ser sometido a un juicio político

Publicado por Carlos Dominguez 4 de mayo, 2026

El presidente Trump lanzó este domingo una crítica contra el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, tras los comentarios del congresista sobre la reciente decisión de la Corte Suprema relacionada con la Ley de Derechos Electorales.

En una publicación en su red Truth Social, Trump calificó a Jeffries de "persona de bajo coeficiente intelectual" y cuestionó si sus declaraciones —en las que tildó al tribunal de "ilegítimo"— podrían ser motivo de impeachment. "Después de decir algo así, ¿no está sujeto a impeachment? A mí me imputaron por una llamada telefónica perfecta. ¿Dónde están los republicanos? ¿Por qué no empiezan ya?", escribió el presidente.

La llamada a la que se refería Trump fue la que sostuvo en 2019 con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y que derivó en su primer juicio político.

Hakeem Jeffries respondió de forma sarcástica al mensaje del presidente. En lugar de defender sus pobres declaraciones contra la Corte Suprema, el líder demócrata se limitó a publicar en X: "Jeffries Derangement Syndrome", acompañándolo solo con una captura del post de Trump.

Cruce de acusaciones tras el fallo de la Corte Suprema

El desencadenante de la disputa con el líder de la minoría fue la reacción de Jeffries a la sentencia de la Alta Corte del pasado miércoles, que limita las protecciones contra el gerrymandering racial en distritos electorales, como en el caso de Luisiana.

Jeffries describió la decisión como "inaceptable" e "ilegitima" y se refirió a la corte de mayoría conservadora como "el Tribunal de Trump", acusándolo de intentar suprimir el voto de las comunidades de color.

"La decisión de hoy de esta mayoría ilegítima de la Corte Suprema asesta un golpe a la Ley de Derecho al Voto y está diseñada para socavar la capacidad de las comunidades de color en todo el país de elegir a su candidato preferido", dijo Jeffries. "Pero no estamos aquí para retroceder, estamos aquí para resistir".

Al día siguiente Donald Trump respondió al líder de la minoría a través de un mensaje en Truth Social: "¡Hakeem Jeffries acaba de llamar ilegítima a la Corte Suprema de Estados Unidos!".

"Este es un individuo de bajo coeficiente intelectual, que no debería poder hablar así de una de las instituciones más grandes del mundo. Debería retirar la declaración, ¡Inmediatamente!", añadió el presidente.