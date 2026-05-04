El DOJ anuncia una investigación antimonopolio contra los gigantes de la carne vacuna

Publicado por Joaquín Núñez 4 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que está investigando a las principales empresas de carne y ganado vacuno por posibles violaciones de las leyes antimonopolio. En una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, los funcionarios denunciaron la situación y anticiparon futuras medidas para proteger a los pequeños ganaderos y consumidores.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la sede del DOJ. Allí, Blanche explicó que la investigación comenzó en 2025 bajo una directiva del presidente Donald Trump: "Los múltiples cierres de plantas en todo el país, la estructura actual del mercado y la alta concentración en la industria indican una actividad anticompetitiva. Desde la orden ejecutiva del presidente, el departamento ha estado investigando activamente, revisando más de tres millones de documentos".

En cuanto a los hallazgos, el fiscal general interino declaró que cuatro empresas controlan el 85% del mercado de procesamiento de ganado, de las cuales dos son extranjeras. Se trata de JBS (compañía brasileña), Cargill, Tyson Foods y National Beef (compañía brasileña).

Según Rollins, el nivel de concentración en este mercado pasó de "apenas un 25% en 1977, a un 71% en 1992, y ahora alcanza un asombroso 85%".

"En conjunto, estas empresas operan a través de docenas de filiales, creando un panorama que deja a muchos de nuestros ganaderos con opciones de comercialización limitadas. Para algunos ganaderos, esto supone menos oportunidades de comercialización, lo que complica un mercado que ya de por sí es difícil", continuó la secretaria de Agricultura.

Rollins también señaló que Estados Unidos ha perdido más del 17% de sus ganaderos en la última década. La funcionaria atribuyó la caída a dos factores principales: el ataque de la "izquierda radical" y los "alarmistas climáticos" a los ganaderos, así como la participación extranjera en los procesamientos de ganado.

De la conferencia de prensa también participó Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca y representante de la visión más proteccionista de la Administración Trump. El funcionario apuntó principalmente contra una de las empresas brasileñas: "Me apresuro a añadir que los brasileños son gran parte del problema, y se complica aún más por el hecho de que los brasileños, en particular JBS, reparten millones de dólares a nuestro sistema político estadounidense como si fueran caramelos. Y la rentabilidad que obtienen haría sonrojar a cualquier fondo de inversión de Wall Street, y tenemos que ponerle fin a eso".

El fiscal general interino también alentó a los a ganaderos y consumidores a que denuncien posibles casos de fijación de precios o manipulación de licitaciones en el mercado.

Los funcionarios del DOJ presentes en la conferencia de prensa no precisaron plazos para una posible presentación de cargos o una demanda. Sin embargo, remarcaron que las investigaciones civiles y penales antimonopolio pueden llevarse a cabo en paralelo.