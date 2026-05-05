“Estoy potencialmente a punto de ser secuestrado aquí en Cuba”: La angustiante denuncia de Nick Shirley

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de mayo, 2026

El periodista estadounidense Nick Shirley denunció encontrarse en una situación de peligro extremo mientras intentaba documentar la realidad de Cuba bajo el régimen comunista.

Shirley, conocido por su trabajo como youtuber e influencer conservador, relató cómo su viaje para mostrar la crisis humanitaria se convirtió en una operación de supervivencia ante el acoso de los servicios de inteligencia del castrismo.

A través de un mensaje de emergencia grabado el 30 de abril —pero publicado este lunes 4 de mayo— desde su habitación de hotel, el influencer advirtió sobre la inminencia de una detención arbitraria por parte del aparato represivo estatal.

“Estoy en este momento potencialmente a punto de ser secuestrado aquí en Cuba”, sentenció Shirley, quien aseguró que agentes de inteligencia estaban en el lobby del hotel para impedir su salida del país.

Vigilancia extrema y censura a la libertad de prensa

Desde su llegada al aeropuerto, el régimen cubano activó sus protocolos de censura, confiscando la mayor parte de su equipo de grabación profesional, incluyendo cámaras GoPro y micrófonos. Shirley relató que agentes de inteligencia lo siguieron desde el primer momento de su viaje, esperando incluso en las inmediaciones de su hotel durante la noche.

El influencer subrayó que el control gubernamental sobre la información es absoluto y violento:

“Bajo el comunismo no hay libertad de expresión, y aquellos que muestran la realidad o hablan claro son encarcelados”, afirmó. Según su testimonio, el hecho de no haber aceptado un guía oficial del gobierno lo puso en la mira inmediata del G2 cubano.

Shirley enfatizó que la represión es la respuesta automática del sistema ante cualquier intento de mostrar la verdad. “No puedes hablar en contra del comunismo cuando vives dentro de un país comunista”, explicó, señalando que la dictadura intenta filtrar o censurar todo lo que se publica sobre la isla hacia el mundo exterior.

Un país en tinieblas y un plan de escape urgente

El periodista describió una Cuba sumida en el colapso total, agravado por la falta de petróleo y gas tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de este año. La escasez de combustible ha disparado los precios a niveles altísimos —hasta $10 el litro de gasolina— y ha dejado las calles prácticamente vacías de vehículos.

La crisis eléctrica ha llegado a niveles críticos, afectando incluso los servicios de salud estatales que el régimen suele utilizar como propaganda. “Actualmente tienes cirujanos realizando operaciones con linternas porque no hay energía dentro del hospital”, comentó Shirley tras observar la precariedad en los centros médicos. “La situación en Cuba es mucho peor de lo que nadie sabe”, añadió.

Ante el asedio en su hotel, Shirley y su equipo de seguridad trazaron un plan de escape hacia la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.

“Estamos haciendo todo lo posible para sacar algún partido a este material. Así que, si este vídeo llega a salir a la luz, o bien me han secuestrado o bien estoy a salvo”, aseguró. “Si consigo salir de aquí, este vídeo se verá; si no, lo más probable es que esté en una celda, lo cual espero de verdad que no sea el caso”, agregó después.

El influencer también expresó su temor de ser detenido antes de las marchas del 1 de mayo, una fecha donde el régimen suele extremar la represión contra cualquier disidencia o mirada crítica.

“Literalmente están tratando de secuestrarme y detenerme a mí y a mis dos guardias de seguridad”, concluyó antes de intentar su salida hacia territorio diplomático estadounidense.

Finalmente, aseguró que pronto publicará más detalles de su viaje de 24 horas a la isla, a donde llegó “sin un guía turístico”.

“Así que nada de florituras, sólo la realidad; por eso nos pusieron espías y nos vigilaron”, concluyó.