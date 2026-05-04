Trump lanza el "Proyecto Libertad": EEUU escoltará buques neutrales en el Estrecho de Ormuz

Una embarcación militar en el Estrecho de Ormuz, en marzo de 2026.Sahar AL ATTAR/AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump anunció este domingo la puesta en marcha del Proyecto Libertad (Project Freedom), una iniciativa de carácter humanitario en la que las fuerzas armadas de los Estados Unidos escoltarán de forma segura a buques de diversas naciones para salir del Estrecho de Ormuz.

Según explicó el mandatario a través de su plataforma Truth Social, la medida responde a peticiones de países de todo el mundo cuyas embarcaciones han quedado atrapadas en el conflicto regional pese a ser “espectadores neutrales e inocentes”.

El operativo está programado para iniciar este lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. Trump subrayó que la acción busca liberar a personas y empresas que no tienen relación con las hostilidades.

“Países de todo el Mundo, casi todos los cuales no están involucrados en la disputa de Oriente Medio que se desarrolla de manera tan visible y violenta para que todos la vean, han pedido a los Estados Unidos si podríamos ayudar a liberar sus barcos, que están bloqueados en el Estrecho de Ormuz”, escribió el presidente.

Gesto humanitario y advertencia de fuerza

El presidente Trump describió el proyecto como un gesto humanitario dirigido especialmente a proteger la salud y seguridad de las tripulaciones. Informó que muchos de los barcos afectados presentan niveles críticos en sus suministros básicos tras meses de tensiones en la zona.

“Muchos de estos Barcos se están quedando sin alimentos, y todo lo demás necesario para que tripulaciones a gran escala permanezcan a bordo de manera saludable y sanitaria”, detalló el mandatario.

Trump añadió que la misión pretende demostrar buena voluntad, mencionando incluso que sus representantes mantienen “discusiones muy positivas” con Irán que podrían derivar en resultados favorables para todas las partes.

No obstante, el anuncio incluyó una advertencia contundente contra cualquier intento de sabotear el operativo de evacuación. El presidente fue tajante al señalar las consecuencias de una posible obstrucción: “Si, de alguna manera, este proceso Humanitario es interferido, esa interferencia tendrá que ser, lamentablemente, tratada con fuerza”.

Ataques marítimos y el desafío de soberanía de Irán

El lanzamiento del Proyecto Libertad ocurre en un momento de extrema volatilidad en el Estrecho de Ormuz. Este domingo, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó que un gran buque de carga fue atacado por múltiples embarcaciones pequeñas a unas 11 millas náuticas al oeste de Sirik, Irán.

Aunque la tripulación resultó ilesa, el incidente subraya los riesgos en uno de los puntos de estrangulamiento energético más importantes del mundo.

Paralelamente, el liderazgo iraní ha manifestado su intención de mantener un control férreo sobre la vía marítima. Ali Nikzad, vicepresidente del parlamento de Irán, declaró este domingo que el país no cederá en sus pretensiones sobre el área.

“Lo que es seguro es que no retrocederemos del Estrecho de Ormuz, y este no volverá a su estado anterior a la guerra”, sentenció el funcionario iraní.

La administración Trump ha expresado dudas sobre el plan de paz de 14 puntos propuesto recientemente por Teherán, optando en cambio por asegurar la libre navegación de los actores neutrales bajo protección estadounidense.

Se estima que aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de líquidos de petróleo transita por este estrecho, lo que convierte la seguridad de la zona en una prioridad económica global.