Canadá: los separatistas de Alberta dicen que ya tienen suficientes firmas para impulsar un referéndum de independencia

Publicado por Carlos Dominguez 5 de mayo, 2026

Un grupo de albertanos aseguró este lunes haber superado con creces el número de firmas necesario para forzar un referéndum sobre la posible salida de la provincia de Alberta de Canadá.

La organización Stay Free Alberta, liderada por Mitch Sylvestre, entregó a la oficina de Elections Alberta casi 302.000 firmas recolectadas durante los últimos cuatro meses. El umbral legal para activar el proceso ciudadano era aproximadamente 177.732 firmas.

"Este día es histórico en la historia de Alberta", dijo Sylvestre al llegar a la oficina para entregar la documentación, encabezando una caravana de siete camiones. "Es el primer paso hacia el siguiente —hemos superado la Ronda 3 y ahora estamos en la final de la Stanley Cup".

El proceso no es automático. Elections Alberta debe verificar la validez de las firmas en las próximas semanas. Además, una jueza ordenó a principios de abril una pausa de 30 días en la validación debido a una demanda de varias Primeras Naciones, que cuestionan la legalidad de un proceso de secesión que podría afectar sus territorios y derechos.

Se abre la puerta a un referéndum

A pesar de que la primera ministra, Danielle Smith, ha reiterado que no está a favor de la separación de la provincia, ha señalado en repetidas ocasiones que respetaría el resultado de una petición ciudadana válida y que estaría dispuesta a incluir la pregunta sobre la independencia en la boleta electoral del próximo mes de octubre, junto con tras consultas ya programadas.

El año pasado, Smith afirmó: "Durante los últimos 10 años, los sucesivos gobiernos liberales en Ottawa, apoyados por sus aliados neodemócratas, han desatado una ola de leyes, políticas y ataques políticos dirigidos directamente contra la economía libre de Alberta y, en la práctica, contra el futuro y los medios de vida de nuestra gente".

"Han bloqueado nuevos oleoductos con el [proyecto de ley] C-69, han cancelado múltiples proyectos de petróleo y gas, y han prohibido precisamente los buques tanque que se necesitan para transportar esos recursos a nuevos mercados", añadió.

Para la primera ministra, "la inmensa mayoría de estas personas no son voces que deban ser marginadas o vilipendiadas. Son albertanos leales. Son, literalmente, nuestros amigos y vecinos que están hartos de que un Gobierno federal hostil ataque sus medios de vida y su prosperidad".