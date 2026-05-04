Marco Rubio se reunirá con León XIV en el Vaticano este jueves
La Santa Sede confirmó que el papa recibirá al secretario de Estado. Una visita que llega tras los desencuentros dialécticos entre León XIV y Donald Trump.
El papa León XIV finalmente recibirá a Marco Rubio en el Vaticano. El jefe de la Iglesia católica se reunirá con el secretario de Estado en un encuentro que podría servir para relajar tensiones entre el Vaticano y la Administración Trump.
Aunque tenía programado viajar a la Santa Sede, en un principio Rubio no tenía previsto conversar con León XIV. Antes de hacerse pública la noticia, únicamente iba a reunirse con su homólogo en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
En un comunicado recogido por Vatican News -medio de comunicación de la Santa Sede-, la reunión entre León XIV y Rubio se celebrará este jueves en el Palacio Apostólico.
Este encuentro implica un acercamiento entre el Vaticano y Washington DC, en un momento de discrepancias tras el intercambio de críticas entre el presidente Donald Trump y León XIV.
Además de con el papa y con el cardenal Parolin, el secretario de Estado hablará con su homólogo italiano, Antonio Tajani. Queda por saber si hará lo propio con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.