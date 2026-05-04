Marco Rubio se reunirá con León XIV en el Vaticano este jueves

León XIV y Marco Rubio, durante un encuentro en mayo de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de mayo, 2026

El papa León XIV finalmente recibirá a Marco Rubio en el Vaticano. El jefe de la Iglesia católica se reunirá con el secretario de Estado en un encuentro que podría servir para relajar tensiones entre el Vaticano y la Administración Trump.

Aunque tenía programado viajar a la Santa Sede, en un principio Rubio no tenía previsto conversar con León XIV. Antes de hacerse pública la noticia, únicamente iba a reunirse con su homólogo en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

En un comunicado recogido por Vatican News -medio de comunicación de la Santa Sede-, la reunión entre León XIV y Rubio se celebrará este jueves en el Palacio Apostólico.

Este encuentro implica un acercamiento entre el Vaticano y Washington DC, en un momento de discrepancias tras el intercambio de críticas entre el presidente Donald Trump y León XIV.

Además de con el papa y con el cardenal Parolin, el secretario de Estado hablará con su homólogo italiano, Antonio Tajani. Queda por saber si hará lo propio con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.