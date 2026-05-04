El exalcalde Rudy Giuliani es hospitalizado en estado crítico pero estable

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de mayo, 2026

El portavoz del exalcalde Rudy Giuliani, Ted Goodman, informó este domingo que el líder republicano de 81 años tuvo que ser ingresado en un hospital y se encuentra en estado crítico pero estable. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre la causa de su hospitalización. “El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable. El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en este momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el alcalde de Estados Unidos — Rudy Giuliani”, dijo Goodman en un comunicado.

Giuliani se desempeñó como alcalde de la ciudad de Nueva York entre 1994 y 2001, siendo considerado una de las figuras políticas más resaltantes del país debido a su gestión durante los ataques del 11 de septiembre, cuando se ganó la admiración de propios y extraños, al punto de ser considerado el “alcalde de Estados Unidos”. Posteriormente, Giuliani actuó como asesor y abogado personal de Donald Trump durante parte de su primer mandato, quedando marcado por su apoyo a los intentos del presidente por desconocer las elecciones de 2020.

Trump también abordó la situación el domingo en una publicación en Truth Social, en la que confirmó la hospitalización de Giuliani mientras criticaba duramente a los demócratas. “Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, POR MUCHO, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico. ¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas — Y TENÍA RAZÓN EN TODO! Hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra nación y ahora miren a Rudy. ¡Qué triste!”, escribió el mandatario republicano.

El exalcalde ha enfrentado problemas de salud en los últimos años. En agosto, fue hospitalizado tras un accidente automovilístico en New Hampshire, donde las autoridades señalaron que sufrió lesiones que no ponían en peligro su vida. En 2020, también pasó varios días hospitalizado tras contraer COVID-19.