"No queremos matar gente": Trump reclama a Irán que actúe con inteligencia para llegar a un acuerdo

Publicado por Alejandro Baños 5 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump volvió a hacer un llamado al régimen islamista de Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

Desde la Casa Blanca y delante de los medios de comunicación, Trump reclamó a Irán que actúe de manera "inteligente" mientras aseguraba que su propósito no es atacar y que se produzcan víctimas mortales.

"Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro", señaló Trump desde el Despacho Oval.

Además, el presidente no quiso decir qué es lo que tendría que hacer Irán para violar la tregua pactada el 8 de abril.

"Ellos saben qué hacer. Saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante", dijo Trump.

Por último, el presidente criticó la ambigüedad de los mensajes emitidos por el régimen islamista.

"Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hablamos con el presidente'. Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos", sentenció Trump.