Ahora es el Nueva York de Zohran Mamdani, no el de Eliot Engel

26 de abril, 2026

El ex congresista Eliot Engel sobrevivió al paradigma que una vez ejemplificó, pero no por mucho. El ex congresista, fallecido el 17 de abril a los 79 años, era uno de los últimos de su clase. Era un acérrimo liberal político, ferviente partidario de una serie de causas muy queridas por los demócratas de izquierdas, como el seguro médico de pagador único para todos, el derecho al aborto y el control de armas. Pero era igual de apasionado en su apoyo a Israel y se oponía rotundamente a los esfuerzos por presionarlo para que hiciera concesiones a sus enemigos que buscan su destrucción.

Esa combinación de posturas rara vez se encuentra en el entorno político actual. De hecho, es algo que nadie que espere tener futuro en el Partido Demócrata podría adoptar en 2026. Por eso era casi de recibo que en la semana siguiente a el fallecimiento de Engel, el demócrata que gobierna la ciudad de Nueva York volviera a dejar claro que su apoyo a la guerra contra el Estado judío era su prioridad.

La decisión del alcalde Zohran Mamdani de vetar un proyecto de ley que habría creado zonas de seguridad en torno a lugares de culto e instituciones educativas de la ciudad para protegerlos de los intentos de acoso a congregaciones y estudiantes envió una señal inequívoca a los neoyorquinos. El impulso para el proyecto de ley fue el asedio de una turba pro-Hamas el pasado otoño contra personas que entraban en una sinagoga del Upper East Side. También estuvo motivado por el atroz ataque contra judíos en los campus universitarios desde los atentados terroristas palestino-árabes dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023.

Un espacio seguro para los antisemitas



El alcalde optó por no vetar un proyecto de ley similar que sólo afectaba a los lugares de culto porque fue aprobado con una mayoría a prueba de veto. Pero el razonamiento de su elección no fue tanto una defensa del derecho a realizar protestas antisemitas en los campus, incluso las violentas e ilegales, como un deseo de demostrar a los demócratas de izquierdas responsables de su elección el año pasado que no abandonaba su oposición de toda la vida a la existencia de Israel. Como tal, hizo evidente una vez más que estaba del lado de los que intentan intimidar a los judíos dondequiera que se reúnan.

Esa misma semana, Phylisa Wisdom, la activista de izquierdas que Mamdani nombró para dirigir una oficina de lucha contra el antisemitismo, dijo en una audiencia del Ayuntamiento de Nueva York que no podía definir el término. El objetivo de esa declaración no era simplemente demostrar que la administración de Mamdani no utilizaría la ampliamente aceptada definición práctica del término por parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Al no adoptar ninguna definición, especialmente el documento de la IHRA que vinculaba acertadamente los esfuerzos por destruir el único Estado judío del planeta y llamar nazis a los judíos con el odio a los judíos, estaba señalando de forma similar a los antisemitas que el gobierno de la ciudad no se tomaba el tema en serio.

Junto con otros acontecimientos como la reciente votación en el Senado en la que 40 de los 47 demócratas votaron a favor de cortar la venta de armas a Israel,ya no es posible negar lo obvio. En un momento en que el odio a los judíos ha alcanzado niveles sin precedentes en Nueva York y en todo el mundo, el Partido Demócrata y el gobierno de la ciudad con la mayor población judía del mundo fuera de Israel son en gran medida hostiles a la causa que Engel apreciaba.

¿Cómo ha sucedido esto?

El secuestro de instituciones políticas liberales como el Partido Demócrata por los llamados progresistas está relacionado con la misma tendencia que se ha producido en el mundo académico, así como en las artes y la cultura popular. Los defensores de ideologías tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, que exacerban las divisiones raciales, además de etiquetar falsamente a Israel y a los judíos como opresores "blancos", han asumido una posición dominante en todos estos sectores de la vida estadounidense. Han dificultado la permanencia en ellos de las personas que apoyan los derechos de los judíos y el sionismo, al tiempo que los han convertido en lugares seguros para los antisemitas.

Modas políticas y demografía cambiantes



La situación en Nueva York, sin embargo, también está en función de la demografía.

Engel, que nació, creció, se educó y murió en el Bronx, fue un producto de una época ya pasada de la vida en Gotham, cuando los judíos y los grupos étnicos blancos, como los irlandeses y los italoamericanos, eran fuerzas importantes, si no dominantes, en la política local. Antes era axiomático que los aspirantes a la alcaldía precedieran sus campañas con visitas a las "tres íes" -Irlanda, Italia e Israel- para señalar su identificación con los principales electores. Pero en la era actual de Mamdani, quizá el equivalente moral serían las dos "P": Pakistán y "Palestina".

Esto se debe en parte a factores como el enorme aumento de inmigrantes procedentes del sur de Asia y de otros países de mayoría musulmana. También se debe al modo en que la hostilidad a Israel -y el apoyo a los árabes palestinos, cuya identidad nacional está inextricablemente ligada a su guerra de un siglo contra el sionismo y los judíos- se ha convertido no tanto en una moda intelectual de la izquierda como en la nueva ortodoxia de la que es difícil, si no imposible, disentir para los demócratas.

También es el resultado de la huida de Nueva York de aquellos grupos que hicieron de los distritos periféricos -específicamente Brooklyn, Queens y el Bronx natal de Engel, junto con la pequeña Staten Island, que sigue siendo una excepción roja en una ciudad profundamente azul- un freno al poder de las élites de izquierdas que dirigen Manhattan. Aunque la población judía de Nueva York se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas debido a las altas tasas de natalidad de los enclaves ortodoxos y jasídicos, el descenso de la población étnica blanca no judía ha tenido un enorme impacto en la política neoyorquina.

Aproximadamente la mitad de los neoyorquinos son hispanos o afroamericanos. Pero incluso su influencia se ha visto contrarrestada por otros como asiáticos, sudasiáticos y otros grupos diversos en una ciudad donde la participación electoral es baja en muchas zonas donde la población es económicamente desfavorecida.

Ese cambio poblacional explica por qué una Nueva York que eligió alcalde a un republicano como Rudy Giuliani en dos ocasiones (1993 y 1997) y luego a un independiente como Michael Bloomberg en tres (2001, 2005 y 2009), a pesar de la abrumadora ventaja registral de los demócratas, simplemente ya no existe. Eso es algo que el ex gobernador Andrew Cuomo aprendió cuando fue derrotado fácilmente por Mamdani en unas primarias a la alcaldía y luego de nuevo el pasado otoño en las elecciones generales. Por eso la ciudad está gobernada ahora por radicales como Mamdani. Y donde antes estaba representada en el Congreso por demócratas y republicanos uniformemente proisraelíes, ya no es así.

Las filas de los representantes de la ciudad de Nueva York en el Congreso ahora están cada vez más llenas de aquellos como la cabecilla del "Escuadrón" de izquierda, la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) y aquellos alineados con ella. Todavía hay quienes apoyan al Estado judío, como la representante Nicolle Malliotakis (republicana de Nueva York), la única republicana de Staten Island; el representante Ritchie Torres (demócrata de Nueva York), del Bronx; y el líder de la minoría, el representante Hakeem Jeffries (demócrata de Nueva York), que ahora está más centrado en el partido nacional que en la política local. Pero con cada clase entrante que llega a Washington, sus filas se vuelven más delgadas.

Y en consonancia con estos cambios demográficos e ideológicos, el número de judíos neoyorquinos en el Congreso también ha disminuido. En 1992, cuando Engel cumplía el segundo de sus 16 mandatos, era uno de los ocho judíos que representaban a la ciudad. Ahora, con el congresista Jerry Nadler (que empezó su carrera como firme defensor de Israel y la abandona como un liberal más que lo ha abandonado) retirándose del Congreso a finales de año, puede que sólo quede uno: el diputado Dan Goldman (D-N.Y.).

Goldman es un tibio partidario de Israel que representa a un distrito de Manhattan y Brooklyn con una importante población judía. Actualmente se enfrenta a un duro desafío en las primarias por parte del ex interventor de la ciudad de Nueva York Brad Lander, un judío que se opone a Israel y que se presenta con el respaldo de Mamdani. El congresista es un incondicional anti-Trump que fue el consejero de los demócratas en su primer intento de impugnar al presidente en 2019. Pero está sometido a una enorme presión en el tema de Israel, hasta el punto de que se sintió obligado a distanciarse de su esposa y tesorera de campaña, Corrine Levy Goldman, por su indignación en internet por los atentados terroristas árabes palestinos del 7 de octubre de 2023.

Un retroceso a una época pasada



Independientemente del resultado de las elecciones de mitad de mandato en Nueva York, en un futuro previsible, no habrá nadie que represente a la ciudad de la misma manera que Engel.

Engel no era un gran orador ni poseía mucho carisma. A lo largo de su dilatada carrera, que se extendió desde 1989 hasta 2021, se le conoció sobre todo por sus esfuerzos, un tanto cómicos, por salir en la televisión nacional las noches de los discursos presidenciales sobre el Estado de la Unión. Siempre llegaba a la Cámara de Representantes para la sesión conjunta horas antes para poder asegurarse un asiento en el pasillo por el que entraba y salía el presidente, y podía contar con la oportunidad de estrechar la mano mientras todo el país lo veía.

Aunque era un poco ridícula, su defensa de la práctica también parecía remontarse a los días en que la política no era un deporte sangriento en una nación bifurcada. En 2015, en un momento en el que era uno de los principales opositores al acuerdo nuclear con Irán del presidente Barack Obama, dijo que,"Es un honor estrechar la mano del presidente de Estados Unidos, sea quien sea" Solo suspendió esa práctica en 2017, cuando la mano que habría estrechado era la del presidente Donald Trump, un signo inquietante de los tiempos cambiantes.

Era irónico, porque el apoyo a Israel siempre fue una prioridad para Engel. Mientras que algunos, como el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Charles Schumer, se han hecho pasar por fieles defensores del Estado judío, en el caso de Engel era genuinamente así. Y cuando ascendió, por antigüedad, a los cargos de miembro minoritario de mayor rango (2013-2019) y luego presidente (2019-2021) del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, no dudó en utilizar esa percha para aplicar políticas que protegieran la seguridad de Israel.

Nadie pensaba en él como un gigante del Capitolio. En algunos aspectos, era el típico demócrata liberal, y había mucho que criticar sobre algunas de sus posiciones. Aun así, era trabajador, cumplidor y respetado. Eso le sostuvo durante muchos años. Sin embargo, en una era en la que la política se lleva a cabo en las redes sociales y con un comportamiento que los legisladores del pasado habrían rehuido, llegó un momento en que ya no era suficiente.

Engel perdió su escaño en 2020, cuando fue derrotado fácilmente en unas primarias por Jamal Bowman, un enemigo radical de Israel. Parte del problema fue la edad de Engel y la impresión de que, como congresista veterano, había perdido interés en su distrito. Pero no era menos cierto que la política pro sionista de Engel estaba pasada de moda en su partido. Bowman formaba parte de la segunda promoción del "Escuadrón" de congresistas de izquierda dura, junto a sus miembros fundadores: AOC y las representantes Ilhan Omar (demócrata de Minnesota), Rashida Tlaib (demócrata de Michigan) y Ayanna Pressley (demócrata de Massachusetts). Su mandato solo duró dos legislaturas, no por su extremismo, sino por su incompetencia y mal comportamiento (le pillaron tirando de una alarma de incendios en el Capitolio para evitar tener que asistir a una votación).

Baste decir que un Partido Demócrata, en el que ahora es axiomático que aceptar contribuciones de partidarios del lobby pro-israelí AIPAC es veneno político, no es uno en el que alguien como Eliot Engel pudiera aspirar a ganar unas primarias demócratas en Nueva York, y mucho menos aspirar a servir en el Congreso durante tres décadas.

El fallecimiento de Engel se produjo la misma semana en la que los acontecimientos en Washington y Nueva York ilustraron la nueva realidad en la que los demócratas se han convertido en el partido antiisraelí.Eso puso un trágico contrapunto al recuerdo de su carrera. En los próximos años, es muy poco probable que alguien como Engel vuelva a representar a la ciudad en Washington. Y los judíos estadounidenses, los neoyorquinos y todos los estadounidenses estarán peor por ello.