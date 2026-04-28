En medio de la guerra de los demócratas contra la FIFA, Mamdani anuncia zonas de aficionados gratuitas para el Mundial 2026

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de abril, 2026

La pelea entre los demócratas de Nueva York y Nueva Jersey contra la FIFA por el precio del transporte al Mundial 2026 no inmutó al alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, quien decidió tomar un camino distinto que sus colegas, abriéndole los brazos al torneo y anunciando cinco zonas de aficionados gratuitas, una en cada distrito de la ciudad, como alternativa para los neoyorquinos que no puedan costear las entradas ni los gastos asociados al torneo.

"Estos eventos no estaban previstos inicialmente para ser gratuitos, pero el juego del mundo debe pertenecer al mundo", dijo Mamdani. "El fútbol es un juego que nació de la clase trabajadora. Los precios de las entradas que estamos viendo no son los que muchos trabajadores podrían siquiera soñar con pagar. Cada aficionado debería poder ver el torneo más grande de la Tierra sin tener que echar mano a sus ahorros”.

Por lo general, a pesar de que Mamdani es socialista, los mundiales suelen tener zonas exclusivas para que los fanáticos se reúnan y disfruten de actividades relacionadas al torneo. El alcalde de Nueva York, que se considera futbolero, admitió que disfrutó mucho de las zonas de aficionados durante “el primer mundial” que asistió. El político demócrata se ha hecho viral respondiendo a preguntas de fútbol en redes sociales, demostrando que está más cercano al balompié que los políticos de los partidos tradicionales.

Las autoridades anunciaron que los eventos se realizarán en el Rockefeller Center en Manhattan, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens, el Brooklyn Bridge Park en Brooklyn, un centro comercial cercano al Yankee Stadium en el Bronx y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island. Los eventos incluirán transmisiones en vivo de los partidos, vendedores de comida y programación cultural.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata, acompañó a Mamdani en el anuncio.

"Estos eventos gratuitos en los cinco distritos llevan la emoción del juego a cada neoyorquino en cada comunidad, apoyando a nuestros pequeños negocios y uniendo a los neoyorquinos", dijo Hochul.

Una guerra contra la FIFA

El anuncio llegó en medio de una disputa que lleva semanas escalando entre los demócratas de Nueva York, Nueva Jersey y la FIFA. El detonante fue la revelación de que NJ Transit — l proveedor de transporte de Nueva Jersey— planea cobrar más de 100 dólares por un billete de ida y vuelta desde la Estación Pennsylvania de Nueva York hasta el MetLife Stadium, donde se disputarán los ocho partidos del Mundial en la región, incluida la final del 19 de julio. El mismo trayecto normalmente cuesta 12,90 dólares.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, fue la primera en reaccionar, acusando a la FIFA de no aportar "ni un solo dólar para el transporte" mientras se recibe unos $11.000 millones en ingresos del torneo. El senador Chuck Schumer también fue sumamente crítico, calificando la situación de chantaje y exigiendo a la FIFA que asuma los costos de transporte para las ciudades anfitrionas.

La FIFA respondió recordando que el acuerdo firmado en 2023 establecía que todos los titulares de entradas para los partidos podrán acceder al transporte a precio de coste, no gratuito, sino al costo real de operación. El organismo también señaló que, durante años, ha colaborado durante años con las ciudades anfitrionas en la elaboración de planes de transporte y movilidad.

Mientras la disputa continúa, el Mundial comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.