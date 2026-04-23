El Senado aprueba una resolución presupuestaria tras una maratoniana votación nocturna para financiar la seguridad fronteriza

Publicado por Diane Hernández 23 de abril, 2026

El Senado aprobó una resolución presupuestaria tras una intensa sesión de votación nocturna que se extendió hasta la madrugada de este jueves, en un paso clave para avanzar hacia un nuevo paquete legislativo destinado a financiar la aplicación de las leyes migratorias y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida fue aprobada por 50 votos a favor y 48 en contra, poco después de las 3:30 de la madrugada. Todos los senadores demócratas votaron en contra, junto con los republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky).

Un proceso marcado por divisiones internas

Aunque la mayoría del Partido Republicano se mantuvo unido para avanzar la resolución, la votación evidenció fracturas internas durante el debate de enmiendas, particularmente entre legisladores considerados vulnerables de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Susan Collins (Maine) y Dan Sullivan (Alaska), ambos republicanos, respaldaron varias enmiendas demócratas relacionadas con la reducción de costos de atención médica, la reversión de recortes al programa de asistencia alimentaria y regulaciones sobre aseguradoras de salud.

Por su parte, el senador republicano Josh Hawley (Misuri) también apoyó medidas similares, alineándose con propuestas impulsadas por el senador independiente Bernie Sanders (Vermont) para reducir significativamente el precio de medicamentos recetados.

Aunque estas enmiendas no eran vinculantes, su debate puso en evidencia tensiones dentro del bloque republicano.

Choque político en torno a la inmigración y el gasto público

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer (Nueva York), acusó a los republicanos de priorizar la financiación migratoria sobre las necesidades sociales:

"Esta ley mostrará de qué lado está cada uno", afirmó en el pleno del Senado según refirió AP.

Por su parte, el líder de la mayoría, John Thune (Dakota del Sur), defendió la iniciativa como un paso necesario para reforzar la seguridad fronteriza y evitar recortes a agencias clave:

"Al final, los republicanos habrán ayudado a garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos", señaló.

Financiamiento del ICE y la Patrulla Fronteriza La resolución abre el camino para un futuro paquete de conciliación presupuestaria que buscaría financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta 2029, con un costo estimado de entre 70.000 y 80.000 millones de dólares.

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​El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), presidente del Comité de Presupuesto, presentó la propuesta que instruye a los comités correspondientes a desarrollar el paquete legislativo.

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​Según la estrategia republicana, el uso del mecanismo de conciliación permitirá aprobar el proyecto sin necesidad de alcanzar los 60 votos requeridos para evitar el filibusterismo en el Senado.

Advertencias sobre el cierre del DHS

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, citado por The Hill, advirtió sobre la falta de fondos operativos del departamento:

"Solo me queda una nómina por pagar", señaló, alertando sobre la posible interrupción de pagos a empleados federales.

El Departamento de Seguridad Nacional permanece parcialmente cerrado desde febrero, tras el bloqueo demócrata a proyectos de asignaciones vinculados a políticas migratorias.

Próximos pasos legislativos

El proceso aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes, que deberá armonizar su propia versión del presupuesto antes de avanzar hacia un proyecto final.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha indicado que no se someterá a votación la financiación del DHS hasta que el Senado avance en el paquete específico para inmigración.

Mientras tanto, los republicanos buscan acelerar la aprobación del paquete antes de fin de mes, en medio de tensiones internas y negociaciones aún abiertas sobre la inclusión de otras prioridades legislativas.