Emiratos Árabes Unidos niega haber transferido miles de millones de dólares al régimen iraní a cambio de no recibir más ataques

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de junio, 2026

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) negaron categóricamente este viernes las informaciones publicadas por la agencia de noticias Reuters que alegaban una transferencia de fondos desde dicha monarquía hacia el régimen de Irán. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí “afirmó que estas acusaciones son completamente falsas e infundadas, subrayando que ningún fondo iraní congelado ha sido liberado, transferido o canalizado a través de los Emiratos Árabes Unidos”. El ministerio también instó a los medios de comunicación a actuar con “precisión”, recurrir a fuentes oficiales y abstenerse de publicar o difundir “información no verificada y acusaciones infundadas”.

Citando a dos fuentes regionales, Reuters había informado que los Emiratos Árabes Unidos habían acordado liberar un total de 10.000 millones de dólares para Irán como parte de un cambio táctico tras semanas de ataques iraníes contra el Estado árabe del Golfo durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la teocracia iraní. Otras dos fuentes indicaron a la agencia de noticias que el monto total involucrado estaría más cerca de los 20.000 millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por Reuters, una fuente con conocimiento del acuerdo declaró que el dinero sería desembolsado y que, a cambio, Irán dejaría de ejecutar con misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos. A principios de esta semana, diversos informes señalaron que funcionarios emiratíes viajaron a Irán después de que miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) visitaran previamente los Emiratos para discutir posibles acuerdos.

Reuters también señaló en su artículo que la noticia de esta iniciativa, la cual no había sido reportada previamente, coincidía con las etapas finales de unas negociaciones más amplias entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra, conversaciones que, según diplomáticos, podrían incluir la liberación de decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros debido a las sanciones estadounidenses.

Asimismo, la agencia de noticias indicó que una de las fuentes conocedoras del acuerdo aseguró que un primer tramo de 3.000 millones de dólares ya había sido puesto a disposición. A pesar de esto, el medio detalló que no pudo determinar si los fondos destinados a las transferencias pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos o si proceden de cuentas iraníes bloqueadas desde hace tiempo dentro del sistema bancario emiratí o en otros lugares.