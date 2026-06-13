Estados Unidos elimina en Venezuela al "Niño Guerrero", el jefe máximo del grupo terrorista Tren de Aragua

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció que, bajo su dirección ejecutiva, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético letal que resultó en la eliminación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el infame cabecilla del Tren de Aragua, catalogada por la Casa Blanca como una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta.

Según la declaración emitida por el mandatario a través de su plataforma Truth Social, la operación militar responde al compromiso adquirido con la ciudadanía para frenar el impacto delictivo derivado de las políticas de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden, etapa en la que se permitió el ingreso de flujos migratorios descontrolados que incluyeron a células delictivas extranjeras.

El mandatario vinculó directamente esta acción de fuerza con la necesidad de dar respuesta y justicia a las familias de los ciudadanos estadounidenses que resultaron víctimas de la violencia ejercida por esta red delictiva en territorio nacional.

Trump recordó los casos de las jóvenes Jocelyn Nungaray, de 12 años, y Laken Riley, de 22 años, cuyos asesinatos conmocionaron a la opinión pública y se convirtieron en símbolos de la exigencia ciudadana por un control migratorio estricto.

"Con esta acción, el ejército de los Estados Unidos ha traído retribución para ellos, sus familias y sus seres queridos", manifestó Trump en su comunicado oficial.

Al inicio de su actual mandato, el presidente cumplió con la promesa de catalogar formalmente al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, iniciando paralelamente la deportación masiva de elementos criminales y declarando el combate frontal contra las redes del narcotráfico y el contrabando humano.

El presidente detalló que la acción militar se coordinó estrechamente con las actuales autoridades del régimen interino en Venezuela, confirmando que la cooperación bilateral se está desarrollando de manera óptima en materia de seguridad.

Esta colaboración busca eliminar la posibilidad de que los integrantes del Tren de Aragua utilicen el territorio venezolano como base segura para operar y coordinar delitos de alcance internacional.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar", advirtió Trump, asegurando que bajo su liderazgo el aparato de seguridad nacional localizará a los responsables del tráfico de drogas y homicidios en cualquier escenario.