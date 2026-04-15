Más de un millón de dólares por un arresto injustificado: el caso de un activista provida que sacude al DOJ

Publicado por Diane Hernández 15 de abril, 2026

Un activista provida estadounidense ha alcanzado un acuerdo millonario con el Departamento de Justicia tras una prolongada batalla legal derivada de su arresto en 2022. El caso, que generó un intenso debate político y mediático, vuelve ahora al primer plano al coincidir con un informe oficial que cuestiona la actuación del gobierno federal en procesos contra activistas provida.

El protagonista es Mark Houck, detenido por el FBI en septiembre de 2022 en su domicilio de Pensilvania durante la Administración de Joe Biden. Según su demanda posterior, el operativo implicó a un equipo armado de gran tamaño y se ejecutó frente a su familia, lo que calificó como uso excesivo de la fuerza.

Un acuerdo de más de un millón de dólares

Tras tres años de litigio, Houck ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia, ya bajo la presidencia de Donald Trump, por una cantidad superior al millón de dólares. El anuncio fue realizado por Shawn Carney, líder de la organización provida 40 Days for Life.

El abogado de Houck, Steve Crampton, vinculado a la Thomas More Society, expresó satisfacción por el resultado y valoró positivamente la disposición actual del Departamento de Justicia a revisar el caso.

Origen del conflicto: acusaciones bajo la Ley FACE

El arresto de Houck se originó tras un incidente ocurrido en 2021 frente a una clínica de Planned Parenthood en Filadelfia. Según las autoridades, Houck habría empujado a una voluntaria durante un altercado.

Los fiscales federales lo acusaron en virtud de la Ley FACE, una normativa que penaliza el uso de la fuerza o la intimidación contra personas que acceden a servicios de salud reproductiva. De haber sido condenado, Houck enfrentaba hasta 11 años de prisión.

Sin embargo, en 2023 fue absuelto por un jurado federal, lo que reforzó su argumento de haber sido objeto de un proceso injustificado.

Un informe oficial alimenta la controversia prácticas controvertidas en la aplicación de la Ley FACE.

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​Entre las acusaciones recogidas en el informe destacan:

​Procesamientos selectivos contra activistas provida.

​Coordinación con organizaciones proaborto como Federación Nacional del Aborto y la Fundación Mayoría Feminista.

​Solicitudes de penas más severas en estos casos.

​Presuntas irregularidades procesales, como ocultación de pruebas o exclusión de jurados por motivos religiosos. ​El fiscal general interino Todd Blanche declaró que el Departamento busca evitar un "sistema de justicia de dos niveles" y aseguró que no se tolerarán enjuiciamientos basados en creencias. El acuerdo coincide con la publicación de un informe del propio Departamento de Justicia que examina actuaciones durante la administración Biden. Según ese documento, basado en la revisión de más de 700.000 registros internos, se habrían producido​Entre las acusaciones recogidas en el informe destacan:

El caso Houck se sitúa así en el cruce entre justicia, política y derechos civiles, en un momento de fuerte polarización en torno al aborto y la actuación de las instituciones federales.