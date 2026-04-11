Reino Unido suspende la entrega de islas Chagos a Mauricio por la oposición de EEUU

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, durante una comparecencia AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 11 de abril, 2026

(AFP) El Reino Unido anunció este sábado que suspende su proyecto de restituir a isla Mauricio el archipiélago de Chagos, sede de la base militar británico-estadounidense de Diego García, por falta de "apoyo" de Washington DC.

Londres aceptó en mayo del año pasado entregar a Mauricio este archipiélago situado en el océano Índico, tras una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En virtud del acuerdo, los británicos mantendrían no obstante por 99 años extensibles, y a cambio de un alquiler, la base de Diego García, de gran valor estratégico.

Inicialmente, el presidente Donald Trump manifestó su apoyo, pero en los últimos meses calificó de "estupidez" el acuerdo, y el asunto se convirtió en un punto de fricción entre las dos potencias.