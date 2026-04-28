Trump recibe a Carlos III en la primera visita de Estado de un monarca británico desde 2007

Publicado por Joaquín Núñez 27 de abril, 2026

Donald Trump recibió al Rey Carlos III y a la reina Camila del Reino Unido en la Casa Blanca. Acompañado por la primera dama, Melania Trump, el presidente acompañó a la pareja real en el primer día de su agenda en Estados Unidos. Se trata de la primera visita de Estado de un monarca británico desde 2007, cuando la reina Isabel II fue recibida por el presidente George W. Bush.

Trump y la primera dama recibieron a la pareja real en la Casa Blanca, donde se tomaron la foto oficial. Posteriormente, los cuatro se reunieron puertas adentro para tomar el té.

Una vez terminada la comida y la charla, llevaron a los monarcas a conocer la nueva colmena de abejas de la Casa Blanca, recientemente inaugurada por Melania Trump. El rey Carlos es un gran defensor de la apicultura e incluso tiene cuatro colmenas en el Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III y la reina Camila continuaron su agenda en la residencia del embajador británico en Washington DC, Christian Turner, quien los recibió junto con unos 600 invitados. El evento tuvo lugar en los jardines de la residencia. Entre los invitados estuvieron líderes del Congreso y miembros del gabinete, como Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Doug Burgum, secretario del Interior; Howard Lutnick, secretario de Comercio; y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El itinerario del rey Carlos III en Estados Unidos

La visita de los monarcas británicos se da cuando faltan pocos meses para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Se hospedarán en la Blair House, la casa de huéspedes del presidente, ubicada a pocos metros de la Casa Blanca.

La estadía durará cuatro días y el martes el rey tiene programado un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Ese mismo día está prevista la recepción formal y la cena de Estado, además de una ceremonia que incluirá un desfile militar con aproximadamente 500 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que representarán a las seis ramas militares de Estados Unidos.

Posteriormente, los reyes viajarán a Nueva York, donde visitarán el Memorial del 11 de septiembre y un proyecto comunitario en el barrio de Harlem.

La visita también tiene lugar en el marco de una tensión diplomática entre Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente Trump criticó duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, por considerar que no proporcionó ayuda suficiente durante la guerra con Irán. Incluso lo calificó como un líder "débil".