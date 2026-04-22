Reino Unido: Starmer descarta dimitir tras nombrar a un embajador que tuvo vínculos con Epstein

Publicado por Alejandro Baños 22 de abril, 2026

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, descartó dimitir después de la polémica suscitada por el nombramiento de un embajador que está vínculado al caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Nada me desviará de mi misión al servicio de nuestro país", afirmó Starmer durante una comparecencia en el Parlamento. Líderes opositores han solicitado la dimisión del primer ministro en varias ocasiones debido a esta polémica.

A finales de 2024, Starmer nombró nuevo embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, quien, anteriormente, había desempeñado diferentes cargos de gran relevancia en el Gobierno del Reino Unido.

Meses después, en septiembre de 2025, Mandelson fue destituido del cargo después de que saliera a la luz que su nombre estaba en los archivos de Epstein. En ellos figuraban varios correos eléctronicos que el funcionario británico envió en 2008 al fallecido delincuente sexual para agradecerle su solidaridad y apoyo.

"Pienso mucho en ti y me siento impotente y furioso por lo que ha pasado", escribió Mandelson en uno de los correos que le envió a Epstein.

En febrero de este año, las autoridades británicas arrestaron a Mandelson, acusado de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas en relación con el caso Epstein.