El grupo antifraude de Vance suspende 447 hospicios en Los Ángeles por presunto fraude millonario

Publicado por Diane Hernández 15 de abril, 2026

El grupo de trabajo antifraude vinculado al vicepresidente JD Vance ha suspendido 447 hospicios y 23 agencias de atención médica domiciliaria en Los Ángeles, California, en el marco de una investigación por presunto fraude sanitario que, según estimaciones citadas, superaría los 600 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje de Fox News.

Según el informe, las medidas forman parte de una ofensiva federal contra posibles irregularidades en el sistema de salud, en particular en programas vinculados a Medicare y Medicaid, coordinados con el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz.

Aumento de las suspensiones

El artículo señala que las suspensiones habrían aumentado aproximadamente un 539% en comparación con un reporte previo que contabilizaba 70 casos a inicios de abril. Un portavoz del equipo del vicepresidente afirmó que el objetivo del operativo es recuperar fondos públicos presuntamente desviados.

"Donde haya fraude, el grupo de trabajo lo encontrará", declaró un portavoz citado por Fox News, añadiendo que la investigación continuará hasta garantizar el uso adecuado del dinero de los contribuyentes.

Asimismo, un funcionario de la Casa Blanca advirtió que las investigaciones seguirán ampliándose y que tanto el número de casos como el monto económico "solo van a aumentar".

Contexto de la investigación

Las acciones en California se suman a otras medidas recientes relacionadas con el control del gasto sanitario. El artículo menciona también la suspensión de fondos de Medicaid por valor de 259,5 millones de dólares en Minnesota, en un contexto de mayor escrutinio federal sobre posibles fraudes en programas estatales.

En paralelo, el informe vincula la situación con el debate político en California, donde legisladores estatales discuten el proyecto de ley AB 2624, impulsado por la asambleísta demócrata Mia Bonta.

La propuesta ha generado controversia, ya que críticos como el asambleísta republicano Carl DeMaio sostienen que podría limitar el trabajo de periodistas de investigación al establecer nuevas protecciones para ciertos proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes.

Debate político y periodístico El proyecto de ley ha sido descrito por sus defensores como una medida para proteger a trabajadores y voluntarios que podrían enfrentar amenazas debido a su labor. Sin embargo, opositores argumentan que podría dificultar la exposición de posibles casos de fraude en organizaciones financiadas con fondos públicos.

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​El fiscal general de California, Rob Bonta, también ha sido mencionado en el debate debido a su relación familiar con la autora del proyecto.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han presentado resoluciones judiciales definitivas sobre los casos mencionados. Las cifras de fraude y el número de entidades suspendidas forman parte de una investigación en desarrollo, según la información difundida por Fox News Digital.

Las autoridades federales sostienen que las pesquisas continuarán en distintos estados y que podrían ampliarse en las próximas semanas.