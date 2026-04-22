¿Qué es la "Ley Stop Nick Shirley"? El polémico proyecto impulsado por legisladores demócratas y señalado como una amenaza para la libertad de prensa y el periodismo ciudadano

Publicado por Carlos Dominguez 22 de abril, 2026

En un movimiento que muchos conservadores califican como un descarado intento de silenciar a quienes exponen el mal uso de los dólares de los contribuyentes, los demócratas de la Asamblea de California aprobaron esta semana el avance del proyecto de ley AB 2624, conocido popularmente como la "Ley Stop Nick Shirley".

La medida, impulsada por la asambleísta demócrata Mia Bonta, busca criminalizar la publicación de información personal de trabajadores de organizaciones de apoyo a inmigrantes, bajo el pretexto de protegerlos del "acoso". Críticos republicanos y defensores de la Primera Enmienda sostienen que, en la práctica, la ley estaría diseñada para frenar el trabajo de investigadores independientes como Nick Shirley, conocido por documentar presuntos casos de fraude dentro de la comunidad somalí en programas financiados con fondos públicos en Minnesota.

Una ofensiva legislativa que desata la alarma entre creadores y vigilantes públicos

El asambleísta republicano Carl DeMaio fue quien bautizó el proyecto de ley en un comunicado oficial publicado a mediados de abril, afirmando que la legislación "solo puede describirse como la ‘Ley Stop Nick Shirley’ —una ley diseñada para silenciar a los periodistas ciudadanos que denuncian el fraude y la malversación de fondos públicos". Según DeMaio, en lugar de investigar y castigar el fraude en programas de inmigración, los demócratas prefieren "intimidar a los supervisores" que los exponen.

De acuerdo con el comunicado, el proyecto de ley AB 2624 permitiría que activistas y organizaciones financiadas con fondos públicos soliciten la "eliminación de pruebas en vídeo", incluso en casos donde esas grabaciones muestren "conductas indebidas a plena vista". Además, la medida contempla la posibilidad de imponer "cuantiosas sanciones económicas" a periodistas o creadores de contenido que no cumplan con esos requerimientos.

Las sanciones incluyen multas civiles de al menos $4.000, pago de honorarios de abogados y, en algunos casos, consecuencias penales.

En una publicación de Instagram la semana pasada, Shirley, de 24 años, aseguró que "bajo el proyecto AB 2624, entidades financiadas por el Gobierno como los centros de cuidado infantil somalíes Learing estarían protegidas de ser expuestas si operaran dentro de California".

El periodista sostuvo que "el enemigo realmente está dentro" y planteó que, a su juicio, cuando los políticos "prefieren proteger a estafadores y a migrantes ilegales", la ciudadanía se enfrenta a un momento decisivo. "Es momento de que nos levantemos o afrontemos una opresión masiva por parte de los traidores que 'gobiernan' sobre nosotros", agregó.

Una disputa creciente sobre los límites del doxxing y la labor periodística

Aunque el texto del proyecto no menciona explícitamente a periodistas ni a Nick Shirley, los republicanos sostienen que su redacción es lo suficientemente amplia como para criminalizar el trabajo legítimo de documentar en lugares públicos y exponer irregularidades en programas que reciben millones de dólares de los contribuyentes. La oficina de Bonta defiende la medida asegurando que solo castiga el "doxxing con intención de incitar daño", pero críticos como DeMaio responden que esa distinción se volverá un arma política en manos de fiscales demócratas.

En su comunicado, Carl DeMaio advirtió que, si el proyecto AB 2624 llegara a convertirse en ley, "el mensaje para todos los periodistas de California será claro: si denuncian la corrupción, serán castigados". El asambleísta calificó la propuesta como "un ataque directo e inconstitucional contra la transparencia y la Primera Enmienda" y sostuvo que, por ese motivo, "debe ser rechazado".

Elon Musk, por su parte, escribió en una publicación en X: "Los legisladores de California están intentando que investigar el fraude sea ilegal".

La confrontación en el Capitolio: legisladores demócratas huyen de las cámaras

El escándalo alcanzó su punto más alto cuando el propio Nick Shirley se presentó la semana pasada en el Capitolio de Sacramento y grabó un video de casi 40 minutos confrontando directamente a legisladores demócratas.

En las imágenes, publicadas en su canal de YouTube el 21 de abril, se ve a Shirley preguntando a figuras clave como la senadora Sasha Renée Pérez, el asambleísta Josh Lowenthal, el senador Scott Wiener y el presidente de la Asamblea Robert Rivas sobre los detalles del AB 2624.

Las respuestas fueron reveladoras: la mayoría evitó el tema. Lowenthal dijo "necesito leer el proyecto", Rivas cerró la puerta diciendo "no sé nada de eso" y Wiener, visiblemente molesto, lo llamó "psicópata estafador" frente a las cámaras. Shirley resumió el momento con contundencia: "Esto te dice todo lo que necesitas saber. Estas personas ni siquiera responden las preguntas".

¿Qué Sigue? una batalla que trasciende California

Hasta hoy, el AB 2624 ha superado solo la primera etapa en comité. Aún debe pasar por el pleno de la Asamblea, el Senado y llegar al escritorio del gobernador. Pero el mensaje ya está claro: en California, los demócratas están dispuestos a reescribir las reglas de la libertad de expresión para proteger su agenda de inmigración y gasto público.

Para millones de estadounidenses que valoran la rendición de cuentas y el periodismo independiente, la "Ley Stop Nick Shirley" no es una ley de protección. Es un intento de amordazar a quienes se atreven a preguntar: ¿adónde va realmente nuestro dinero?