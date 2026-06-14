Samuel Alito y un libro que alimenta especulaciones: la incógnita que podría reconfigurar la Corte Suprema

Publicado por Joaquín Núñez 14 de junio, 2026

¿Se acerca una vacante en la Corte Suprema? Todas las señales apuntan a Samuel Alito. El juez conservador, figura clave del ala mayoritaria conservadora, podría estar evaluando su retiro tras casi dos décadas en el tribunal.

Actualmente, Alito es el segundo juez de mayor edad en la corte, solo por detrás de Clarence Thomas. Fue nominado en 2005 por el presidente George W. Bush y actualmente tiene 76 años. Desde 1970, la edad promedio de retiro de los jueces es de 79 años.

Durante su estadía en la corte, escribió la opinión mayoritaria en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, fallo que anuló Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey y les devolvió a los estados la potestad para legislar sobre el aborto. Otras de sus opiniones destacadas son Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. y McDonald v. City of Chicago.

Si bien periodistas cercanos a la Corte Suprema no parecen estar muy convencidos del posible retiro, es una posibilidad que está sobre la mesa y que podría impactar tanto en el sistema judicial como en las urnas.

Las señales que alimentan las especulaciones sobre Alito

Las especulaciones con un posible retiro de Alito comenzaron cuando anunció el lanzamiento de su primer libro: ‘So Ordered: An Originalist’s View of the Constitution, the Court, and Our Country’. Si bien no hay nada novedoso en que un juez de la corte publique un libro estando en el cargo, lo llamativo fue la fecha elegida para la publicación.

El libro está pautado para salir el 6 de octubre, apenas días después de que comience otra temporada de sesiones de la corte. Por lo tanto, muchos especulan con que Alito planea retirarse y comenzar una gira de presentación de su obra.

En las últimas semanas, varios legisladores de peso, como John Thune y Chuck Grassley, han asegurado que los republicanos del Senado ya contemplan la posibilidad de un retiro en la Corte Suprema antes de fin de año.

Incluso el presidente Donald Trump se expresó al respecto en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News: “Podrían ser dos, podrían ser tres, podría ser uno. No lo sé, estoy dispuesto a hacerlo. El juez Alito es un juez increíble y brillante, y entiende al país. Hace lo que es correcto para el país”.

El recuerdo de Ginsburg sigue fresco

Además del libro, otro factor a tener en cuenta son las elecciones de noviembre, en la que los republicanos podrían perder la cámara encargada de decidir las nominaciones a la Corte Suprema: el Senado.

Con el caso de Ruth Bader Ginsburg todavía fresco, es posible que Alito tenga incentivos para retirarse a una edad no muy tardía, asegurando tanto poder disfrutar de la vida de un exjuez y también la tranquilidad de que su asiento será ocupado por alguien de su misma ideología jurídica.

Ginsburg, jueza de la Corte Suprema desde 1993, recibió muchas presiones para retirarse durante el gobierno de Barack Obama, cuando los demócratas tenían mayoría en el Senado. Sin embargo, decidió seguir en su banca. La jueza progresista terminó falleciendo de forma inesperada en octubre de 2020, a pocas semanas de las elecciones presidenciales que enfrentaron a Donald Trump y a Joe Biden.

A pesar de la cercanía con los comicios, como los republicanos tenían mayoría en el Senado, Trump y Mitch McConnell avanzaron rápidamente para cubrir la vacante de Ginsburg con un juez conservador, que terminó siendo Amy Coney Barrett. Desde entonces, la corte quedó conformada por una mayoría conservadora de 6-3.

“Las elecciones tienen consecuencias”, señaló McConnell, entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, sobre la nominación de Barrett. En 2016, ante el fallecimiento del juez Antonin Scalia, McConnell bloqueó la nominación de Merrick Garland realizada por el presidente Obama, alegando que la vacante en la Corte Suprema debía ser decidida por el próximo presidente. Como los republicanos tenían el control del Senado, la nominación de Garland expiró y finalmente Trump llenó la vacante en 2017 con Neil Gorsuch.

Informaciones cruzadas sobre el futuro de Alito

Las informaciones sobre el retiro o no retiro de Alito son contradictorias. Por el momento, el juez no ha salido personalmente a descartar o abrazar ninguno de los trascendidos, alimentando todavía más los rumores.

Recientemente, fuentes cercanas a la Corte Suprema le dijeron a ABC News que ni Thomas ni Alito planean retirarse en los próximos meses. Además, Fox News Digital informó que Alito “no dejará su cargo este mandato y está en proceso de contratar al resto de sus asistentes para el próximo".

Si bien las intenciones del juez conservador todavía no están claras, el hecho de que Fox News Digital mencione “en este mandato” no descartaría que se retire antes del comienzo del próximo, precisamente cuando tiene pautado el lanzamiento de su libro.

Sin embargo, la corresponsal legal principal de CBS News, Jan Crawford, dio otra versión. Según sus fuentes, Alito no planea retirarse “este año”, lo que también incluiría el próximo mandato de la corte.

A Crawford se sumó Mollie Hemingway, autora del libro ‘Alito: The Justice Who Reshaped the Supreme Court and Restored the Constitution’, habló recientemente con Megyn Kelly y se refirió a la posibilidad del retiro de Alito: “Han estado hablando de esto durante aproximadamente un año, y sigo diciéndole a la gente que en realidad no veo que eso suceda. No sé con certeza, todo es posible. Pero el informe que acaba de salir de Fox News y también de Jan Crawford en CBS coincide con mi entendimiento también. No está inclinado a retirarse, y la gente debería estar preparada para eso”.

El impacto electoral de la salida de Alito: ¿El entusiasmo que necesitan los republicanos?

Además de un fuerte impacto en la Corte Suprema, la posible salida de Alito podría tener efectos colaterales en las elecciones de medio término. "Si tuviéramos una vacante en la Corte Suprema, obviamente sería un tema que movilizaría a los republicanos", declaró John Cornyn, senador de Texas y miembro del Comité Judicial del Senado.

Con el mismo medio habló Brian Darling, estratega republicano. Para él, una vacante en la Corte Suprema podría funcionar como una “sorpresa de octubre” para los republicanos.

"Una sorpresa de octubre es cuando surge algún tema inesperado que cambia por completo el rumbo del debate. Eso es algo que, sin duda, la administración Trump agradecería de cara a las elecciones de mitad de mandato", señaló.

¿Quién podría reemplazar a Samuel Alito en la Corte Suprema?

De concretarse el retiro de Alito este año, Trump tendría la posibilidad de nominar a un nuevo juez al máximo tribunal del país. De concretarse, el republicano se uniría al selecto grupo de presidentes que llegaron a nominar cuatro jueces, junto a Richard Nixon, Harry Truman, Warren Harding, Benjamin Harrison y Grover Cleveland. En otras palabras, el último presidente en tener tantas nominaciones dejó el cargo en 1974.

Como en cualquier otro proceso previo al posible retiro de un juez de la corte, la danza de nombres comienza muchos meses antes.

Algunos de los que están circulando en los medios de comunicaciones conservadores combinan juventud con una filosofía jurídica similar a la de Alito, centrada en interpretar la Constitución según su texto original y su contexto histórico.

Andrew Oldham: el juez del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Quinto Circuito fue nominado para ese cargo por el presidente Donald Trump en 2018. Formado en la Universidad de Harvard, fue editor de la prestigiosa revista Harvard Journal of Law and Public Policy. Además de practicar la abogacía de forma privada, fue asesor del gobernador de Texas, Greg Abbott e incluso fue asistente legal de Alito. Ha sido profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas desde 2019 y es miembro de la Sociedad Federalista.

Neomi Rao: desde 2019, Rao ocupa el asiento que dejó libre Brett Kavanaugh cuando fue nominado a la Corte Suprema. La jueza del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia es miembro de la Sociedad Federalista y otra de las opciones que suenan con fuerza para suceder a Alito en la corte. Antes de llegar al estrado y durante la primera Administración Trump, dirigió la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), una agencia clave en la agenda de desregulación del presidente. Luego de trabajar brevemente como reportera, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y posteriormente fue profesora en la Universidad George Mason. Entre 2001 y 2002, fue asistente legal del juez Clarence Thomas.

Amul Thapar: otro miembro de la Sociedad Federalista, desde 2017 es juez del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos. Previamente, fue fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky y juez durante nueve años del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky. Hijo de inmigrantes indios, estudió derecho en la Universidad de California en Berkeley.

James Ho: nacido en Taiwán, Ho se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Además de haber ejercido de forma privada, trabajó en la División de Derechos Civiles y la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia bajo la Administración de George W. Bush. Fue asistente legal de Clarence Thomas y, en 2008, sucedió a Ted Cruz como procurador general de Texas. Actualmente, es juez del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, puesto al que fue nominado por Trump. También es miembro de la Sociedad Federalista.