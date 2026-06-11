En vivo, elecciones presidenciales 2024: SCOTUS rechaza la solicitud republicana de bloquear votos provisionales en Pensilvania
Sigue todas las noticias, análisis, encuestas y declaraciones sobre la carrera electoral entre la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.
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Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania ahora mismo están en boca de todos porque el que se lleve la mayoría de estos swing states muy probablemente se instalará próximamente en la Casa Blanca. Sigue todas las noticias, análisis, encuestas y declaraciones sobre la carrera electoral en este minuto a minuto.
SCOTUS rechaza la solicitud de los republicanos de bloquear votos provisionales en Pensilvania
La Corte Suprema de Estados Unidos denegó la petición de los republicanos para evitar que los funcionarios de Pensilvania contabilicen los votos provisionales de aquellos votantes cuyas boletas de voto por correo fueron desestimadas debido a ciertos defectos.
Esta decisión se produce tras un desafío del Comité Nacional Republicano (RNC), que argumentó que la práctica violaba la ley estatal y podría afectar a un número significativo de votantes en un estado crucial para las elecciones presidenciales.
Cuban intenta aclarar sus comentarios sobre las mujeres que rodean a Trump
Tras una ola de críticas, el multimillonario Mark Cuban intentó aclarar sus comentarios sobre las "mujeres débiles" que rodean al expresidente Trump en una publicación en ‘X’, donde argumentó que sus palabras fueron descontextualizadas.
"Conozco a muchas mujeres fuertes e inteligentes que votaron por Trump, incluso en mi familia. No digo que las mujeres votantes no sean inteligentes, fuertes e inteligentes", dijo Cuban. "Sé que ha trabajado con mujeres fuertes e inteligentes, como Elaine Chao, Kelly Anne, Ivanka y muchas otras".