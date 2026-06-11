En vivo, elecciones presidenciales 2024: SCOTUS rechaza la solicitud republicana de bloquear votos provisionales en Pensilvania

Publicado por Santiago Ospital 10 de junio, 2026

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Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania ahora mismo están en boca de todos porque el que se lleve la mayoría de estos swing states muy probablemente se instalará próximamente en la Casa Blanca. Sigue todas las noticias, análisis, encuestas y declaraciones sobre la carrera electoral en este minuto a minuto.

10:59 am SCOTUS rechaza la solicitud de los republicanos de bloquear votos provisionales en Pensilvania

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó la petición de los republicanos para evitar que los funcionarios de Pensilvania contabilicen los votos provisionales de aquellos votantes cuyas boletas de voto por correo fueron desestimadas debido a ciertos defectos.



Esta decisión se produce tras un desafío del Comité Nacional Republicano (RNC), que argumentó que la práctica violaba la ley estatal y podría afectar a un número significativo de votantes en un estado crucial para las elecciones presidenciales.

Política La Corte Suprema rechaza la solicitud de los republicanos de bloquear votos provisionales en Pensilvania Sabrina Martin 21:36 10/06/2026 02:34 11/06/2026