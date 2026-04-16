Un ciudadano naturalizado durante la Administración Biden es acusado de asesinar a una empleada del DHS

Publicado por Joaquín Núñez 15 de abril, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un ciudadano naturalizado durante la Administración Biden asesinó a Lauren Bullis, empleada de la agencia. Olaolukitan Adon Abel, quien nació en el Reino Unido y obtuvo la ciudadanía en 2022, es el principal sospechoso del crimen. Fue arrestado y permanece bajo custodia.

El hecho ocurrió el pasado 13 de abril en el condado de DeKalb, Georgia, cuando Bullis se encontraba paseando a su perro. Según la investigación, Adon Abel pasó por el lugar a bordo de un vehículo. Momentos después, descendió para dispararle a la mujer de 40 años y apuñalarla.

El hombre de origen británico también está vinculado a otros dos ataques ocurridos en pocas horas. Se trata del asesinato de Prianna Weathers, de 31 años, frente a un restaurante Checkers, y un tiroteo que dejó gravemente herido a un hombre sin hogar en Brookhaven.

A través de un comunicado, el DHS señaló que Bullis desempeñó varias funciones en la Oficina del Inspector General (OIG). Además, fue auditora en la Oficina de Auditorías y jefa de equipo en la Oficina de Innovación. La misiva destacó la "integridad" y "compromiso" de Bullis en el ámbito laboral, así como que "transmitía calidez, amabilidad y una genuina preocupación por sus compañeros".

La agencia también informó que Adon Abel tenía antecedentes penales en los Estados Unidos, que incluyen condenas por agresión sexual, agresión a un agente de policía, obstrucción a la justicia, agresión con arma mortal y vandalismo.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, se expresó en un comunicado en el que lamentó la pérdida de Bullis. Además, el exsenador de Oklahoma remarcó que, desde el inicio de la Administración Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado "medidas para garantizar que las personas con antecedentes penales y que, por cualquier otro motivo, carezcan de buena conducta moral, no obtengan la ciudadanía".

"También ha sido detenido por el asesinato de una mujer no identificada a la que, según se informa, disparó frente a un Checkers, antes de disparar al azar varias veces a un hombre sin hogar frente a un Kroger en Brookhaven. Estos actos de pura maldad han devastado a nuestro Departamento y mis oraciones están con las familias de las víctimas", añadió.

En diciembre de 2025, y con el objetivo de prevenir casos similares, el DHS anunció la creación de un nuevo centro de evaluación con el foco puesto en mejorar la revisión y el análisis de las solicitudes de inmigración.

Además, la agencia retomó una práctica conocida como las investigaciones de vecindario. Estas consisten en verificar directamente el entorno del solicitante para confirmar su elegibilidad para la ciudadanía.