Trump revela una operación secreta que permitió mover más de 100 millones de barriles por Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 10 de junio, 2026

Donald Trump reveló que una misión secreta logró que más de 100 millones de barriles de petróleo atravesaran el estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán. El presidente confirmó la operación en su cuenta de Truth Social, donde afirmó que el resultado demostró el poderío militar de los Estados Unidos en la región y que "se acabó" para las fuerzas iraníes.

Según Trump, la misión se planeó para garantizar el tránsito seguro de buques comerciales y petroleros a través de Ormuz, cuyo tráfico permanece severamente restringido desde el inicio del conflicto con el país persa.

Desde el cierre parcial del estrecho, los mercados energéticos internacionales han enfrentado una fuerte volatilidad, mientras que los costos de transporte y seguros marítimos aumentaron debido a la incertidumbre sobre el flujo de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico.

"El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que llevaran a cabo una misión secreta para escoltar a petroleros y otros buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Hoy, me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 MILLONES de barriles de petróleo hayan atravesado el estrecho y llegaran al mercado libre", expresó el presidente.

Además, el republicano presentó la misión como una demostración del dominio estadounidense en la región: "Más de 200 buques comerciales han atravesado el estrecho de forma segura. Este esfuerzo, que ha tenido un éxito rotundo, se debe a que los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTROLAN el estrecho de Ormuz, NO Irán. Su ejército ha sido derrotado y su economía está perdida. ¡Se acabó para Irán! Gracias por su atención a este asunto", añadió.

En los últimos días, el presidente se ha expresado optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con el régimen iraní.

En cuanto a la importancia de Ormuz, es el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL).