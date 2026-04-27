(AFP) El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asisti\u00f3 el presidente Donald Trump fue procesado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.. Cole Allen, de 31 a\u00f1os, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el s\u00e1bado en Washington.. Allen no se declar\u00f3 culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital. Permanecer\u00e1 detenido a la espera de su pr\u00f3xima comparecencia ante la corte.. La fiscal\u00eda dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautom\u00e1tica y tres cuchillos cuando intent\u00f3 vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.. Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acerc\u00f3 a Trump o a otros invitados que atend\u00edan el evento en el hotel.. El propio presidente public\u00f3 fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.. La Casa Blanca culp\u00f3 el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo y acus\u00f3 a pol\u00edticos dem\u00f3cratas que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.. Trump fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto.. Im\u00e1genes de las c\u00e1maras de vigilancia muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad m\u00e1s all\u00e1 de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.. En una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS, le preguntaron a Trump si temi\u00f3 que hubiera v\u00edctimas mientras se desarrollaba la ca\u00f3tica escena.. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.. El fiscal general interino, Todd Blanche, declar\u00f3 el domingo a CBS que seg\u00fan la investigaci\u00f3n preliminar el sospechoso "apuntaba a miembros de la administraci\u00f3n".. Sin aportar detalles, Trump indic\u00f3 que el sospechoso hab\u00eda escrito un manifiesto "anticristiano"., inform\u00f3 la AFP. . El New York Post inform\u00f3 que el sospechoso escribi\u00f3 en un mensaje que comparti\u00f3 con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos ser\u00edan "priorizados de mayor a menor rango".. En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, adem\u00e1s de cientos de invitados.. Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a \u00faltima hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pens\u00f3 que el ruido era una bandeja que se ca\u00eda, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.. "Parece que creen que actu\u00f3 como un lobo solitario, y yo tambi\u00e9n lo siento as\u00ed", dijo el presidente.