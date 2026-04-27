“El discurso de los demócratas es peligroso”: Trump revela detalles sobre el intento de asesinato y arremete contra el clima político

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de abril, 2026

El presidente Donald Trump concedió una entrevista al programa ‘60 Minutes’ un día después del intento de asesinato sufrido la noche del sábado en medio de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un sujeto de 38 años llamado Cole Thomas Allen abrió fuego cerca de la zona principal de control con detectores de metales con el fin de acceder a donde se encontraba el mandatario republicano y asesinarlo. A pesar de que un agente del Servicio Secreto recibió un impacto de bala, sus lesiones no fueron graves y el tirador logró ser retenido.

Cuando se le preguntó qué tan preocupado se encontraba ante lo que estaba ocurriendo y el hecho de que su vida estuviera corriendo peligro, Trump aseguró que “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco.” Sobre el momento en que fue escoltado fuera del lugar, la periodista Norah O’Donnell dijo: “Les tomó 10 segundos rodearlo, señor presidente, y luego 20 segundos sacarlo. Parecía caótico”, a lo que Trump respondió: “Fue un poco por mí —quería ver qué estaba pasando, y no se lo estaba poniendo tan fácil… Estaba rodeado de gente excelente, y probablemente hice que actuaran un poco más despacio.”

Los agentes del Servicio Secreto, sin embargo, le dijeron repetidamente al presidente y a la primera dama, Melania Trump, que se tiraran al suelo, señaló Trump. “Empecé a caminar. Y ellos dijeron: ‘Por favor, agáchese, por favor, tírese al suelo’. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.”

Al momento de hablar sobre el atacante, el presidente afirmó: “Leí un manifiesto. Está radicalizado. Era cristiano —un creyente— y luego se volvió anticristiano… probablemente era un tipo bastante enfermo.” Asimismo, Trump y O’Donnell conversaron durante un momento de la entrevista sobre la violencia en Estados Unidos, sobre lo que el mandatario republicano comentó que “Siempre ha estado ahí… Sí creo que el discurso de odio de los demócratas —mucho más— es muy peligroso. Realmente creo que es muy peligroso para el país.”

Cuando se le preguntó si la primera dama estaba asustada durante el incidente, el presidente explicó: “¿Quién no lo estaría en una situación así? Creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja. Yo ya he pasado por esto un par de veces, y la primera dama no en esta magnitud. Lo manejó muy bien. Es muy fuerte… Fuimos a una sala de resguardo por un tiempo, e intenté que continuaran el evento si era posible.”