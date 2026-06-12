SpaceX se estrena en la bolsa con la esperanza de romper todos los récords

Publicado por Williams Perdomo 12 de junio, 2026

SpaceX se estrena este viernes en el parqué neoyorquino, en la que se prevé que sea la mayor salida a bolsa de la historia y un nuevo éxito para su fundador, Elon Musk, el hombre más rico del mundo.

Este viernes por la mañana se celebrará una ceremonia en Times Square, en la sede del Nasdaq, la bolsa electrónica que acogerá a SpaceX.

Según la cuenta especializada Elon Musk's Jet Tracking en Bluesky, el director de SpaceX llegó a la zona de Nueva York el martes.

La empresa, recordó AFP, repitió el jueves que su objetivo es recaudar 75.000 millones de dólares, tres veces más que el récord actual, conseguido por la petrolera saudita Aramco en 2019.

El grupo de Starbase (Texas) tiene la posibilidad de emitir más acciones de las previstas, en función de la demanda, lo que elevaría la recaudación hasta un máximo de 86.000 millones.

SpaceX tiene una valorización de 1,765 billones de dólares, lo que la convierte en una de las diez mayores compañías del mundo.

Se cree que la cotización de SpaceX no comenzará hasta media mañana, como muy pronto, para dar tiempo a los bancos de colocar los títulos que han aceptado.