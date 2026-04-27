El Servicio Secreto, bajo la lupa

Publicado por Israel Duro 27 de abril, 2026

La actuación del Servicio Secreto volvió a abrir un debate sobre la seguridad presidencial tras el nuevo intento de magnicidio contra Donald Trump. Por un lado, y a pesar de que el propio presidente elogió la actuación del equipo de protegerle a él y a Melania, se cuestiona cómo fue capaz Cole Tomas Allen de acercarse tanto a la sala donde se encontraban las autoridades. Por otro lado, representantes del GOP destacaron la profesionalidad y el valor de los agentes a pesar de que la agencia se encuentra sin fondos como consecuencia del cierre demócrata del DHS.

Según han ido contando asistentes, los invitados a la cena accedieron sin demasiados problemas, y sin que se su identidad fuera comprobada en el interior del hotel Hilton, a pesar de la nutrida presencia de miembros del Servicio Secreto en el complejo.

Medidas de seguridad "no particularmente estrictas"

Por ejemplo, el corresponsal de la BBC en Washington, Gary O'Donoghue, apuntó que las medidas de seguridad en el edificio no le parecieron "particularmente estrictas. El hombre que estaba en la puerta solo echó un vistazo rápido a mi billete desde lo que debían de ser unos dos metros de distancia".

A pesar de que las calles colindantes fueron cerradas horas antes, la seguridad dentro del recinto es la que recibe gran parte de las críticas. La primera, que se trata de un lugar difícil de defender, algo que el propio Trump apuntó haciendo un llamamiento al desbloqueo por parte de la Justicia del salón de baile de la Casa Blanca: «En realidad es una sala más grande y mucho más segura. Está protegida contra drones. Tiene cristales antibalas. Necesitamos el salón de baile".

También se sumó a los críticos el exembajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, que ya había asistido anteriormente a cenas de corresponsales, en conversación con la BBC: "Si estuvieras allí [como huésped del hotel] y tuvieras la mala intención de colarte en esta cena, solo habría que superar un único control de seguridad... y ya estarías en el salón de baile".

Eso es precisamente lo que hizo Cole Tomas Allen. Alojado en el hotel, fue capaz de moverse fuertemente armado e incluso superar a la carrera al menos un punto de control (por lo que se vio en las imágenes compartidas por Trump en Truth Social), antes de que los agentes del Servicio Secreto abrieran fuego y consiguieran reducirlo tras un tiroteo.

Expertos en seguridad avalan la labor del Servicio Secreto

Sin embargo, expertos en seguridad respaldaron la labor de los agentes desplegados para garantizar la seguridad del presidente, el gabinete, y los asistentes al acto. De hecho, subrayan que el hecho de que el tirador nunca consiguiera acceder al salón de baile indica que las medidas de seguridad cumplieron su función.

Por ejemplo, el exagente del Servicio Secreto Jeffrey James, que protegió al propio Trump durante su primer mandato, subrayó que el Cole Allen fue detenido en un "punto de control del perímetro exterior" y, en realidad, nunca llegó siquiera a la planta en la que se encontraba Trump. Además aplaudió la comunicación entre los agentes.

Proteger a Trump... a pesar de Trump

James también explicó que los agentes que cubrieron con sus cuerpos a Trump y Melania no tardaron demasiado en la evacuación, sino que habían utilizado "una pausa táctica" para asegurarse de que no se precipitaban hacia una emboscada en la salida. A esto se sumó la actitud del propio presidente, según reconoció él mismo en 60 Minutes, que dificultó la labor de los miembros de seguridad:

"Bueno, lo que pasó es que... en parte fue culpa mía. Quería ver qué estaba pasando, y no se lo ponía nada fácil. Quería ver qué se cocía. Y para entonces empezamos a darnos cuenta de que quizá se trataba de un problema grave, un problema diferente, uno malo. Y diferente del ruido normal de un salón de baile, que se oye todo el tiempo. Y... estaba rodeado de gente estupenda. Y probablemente les hice actuar un poco más despacio. Les dije: «Un momento, un momento. Dejadme ver. Un momento.

Estaba de pie... más o menos. Estaba de pie y luego me di la vuelta en la dirección opuesta y empecé a salir con bastante porte, un poco encorvado porque ellos... ya sabes, no quería parecer demasiado altivo. Y... pero estaba saliendo. Estaba más o menos a mitad de camino cuando dijeron: 'Por favor, tírese al suelo. Por favor, tírese al suelo'. Así que me tiré al suelo. Y lo mismo hizo la primera dama".

"Un trabajo fantástico"

El propio presidente quiso destacar la gran labor de los agentes y su "valor" a la hora de enfrentarse a un posible ataque. "Menuda noche en Washington DC. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico".

El exagente especial del FBI Jeff Kroeger también alabó la actuación de los encargados de garantizar la seguridad presidencial: "Esto es exactamente para lo que está entrenado el Servicio Secreto". Al oír los disparos, "convergieron hacia el presidente", creando una "barrera humana", afirmó.

No obstantes, algunos expertos afirmaron que, lo normal es que a partir de ahora se endurezcan esperaban medidas más estrictas para los eventos de Trump a partir de ahora, como un perímetro más amplio o que menos miembros del gabinete asistieran a eventos conjuntos.