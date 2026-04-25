Una candidata demócrata a la gobernación de Michigan enfrenta cuestionamientos por su pasado en el SPLC

Publicado por Carlos Dominguez 25 de abril, 2026

La secretaria de Estado de Michigan y principal aspirante demócrata a la gobernación, Jocelyn Benson, está bajo presión de los republicanos estatales por su vinculación pasada con el Southern Poverty Law Center (SPLC), luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) presentara una acusación formal contra la organización por fraude relacionado con grupos de extrema derecha.

El SPLC, fundado en 1971, es conocido por monitorear grupos extremistas y proporcionar información a autoridades y medios. Según la Fiscalía, entre 2014 y 2023, la organización desvió en secreto más de $3 millones en donaciones hacia individuos vinculados a diversos grupos violentos.

Trump describió el viernes a la organización como "uno de los mayores fraudes políticos de la historia de Estados Unidos" y lo vinculó con otros casos que, según él, forman parte de una trama más amplia de engaños demócratas que incluye ActBlue.

El MIGOP exige explicaciones por la etapa de Benson en el SPLC

El Partido Republicano de Míchigan publicó el jueves en su cuenta oficial de X que "Jocelyn Benson regularmente promocionaba su experiencia como líder del Southern Poverty Law Center (SPLC), un grupo que el Departamento de Justicia dice que desvió en secreto dinero al KKK y a otros grupos de odio que supuestamente estaba rastreando".

"¿Qué sabía Jocelyn y cuándo lo supo?", se preguntó.

Jim Runestad, presidente del MIGOP, señaló en declaraciones a Fox News Digital que el periodo en el que Benson formó parte de la junta del SPLC coincide con la etapa en la que, según el Departamento de Justicia, la organización habría comenzado a "pagar al KKK y a otros grupos extremistas".

"Benson le debe una explicación al público sobre lo que sabe acerca del presunto comportamiento delictivo del SPLC, considerando que la actividad criminal comenzó aproximadamente en la misma época en que Benson fue nombrada para la Junta", declaró Runestad.

La campaña de la demócrata dijo a Fox que "Jocelyn Benson ha dedicado su carrera a avanzar en el trabajo inconcluso del movimiento de derechos civiles y a ampliar las oportunidades económicas, incluyendo ayudar a desmantelar redes supremacistas blancas y neonazis responsables de crímenes de odio en todo el país".

En 2023, Joe Biden entregó la Medalla Presidencial de Ciudadanos a Benson durante una ceremonia que conmemoró el segundo aniversario del 6 de enero de 2021.