La jerarquía de las víctimas aceptables

13 de junio, 2026

Cuando George Floyd murió en Minneapolis el 25 de mayo de 2020, el mundo occidental se convulsionó. En cuestión de días, las capitales europeas ardían, las corporaciones confesaban pecados que no podían nombrar, los gobiernos reescribían sus códigos y las grandes instituciones se arrodillaban ante una doctrina que había llegado sin debate.

Tres palabras —"No puedo respirar"— se convirtieron en la liturgia de una era que por fin había identificado su transgresión original: la blancura, la policía, la arquitectura heredada de Occidente. Uno podía aceptar o rechazar todas las conclusiones extraídas de la muerte de Floyd y aun así reconocer el hecho evidente de que se convirtió en un icono planetario, con su nombre pintado con plantilla en muros desde Berlín hasta Sídney.

Cinco años después, un adolescente pronunció palabras casi idénticas mientras se desangraba en una calle inglesa. El asesinato de Henry Nowak no reforzó la narrativa dominante. La contradijo. Esta contradicción, más que cualquier fallo policial, explica por qué una muerte convocó un movimiento global mientras la otra se archiva rápidamente como una molestia.

Henry Nowak tenía 18 años, era estudiante de primer año de Contabilidad en la Universidad de Southampton y el primero de su familia en llegar a la universidad. Sus amigos lo describían como un joven que iluminaba cualquier habitación, que jugaba al fútbol en dos clubes universitarios y cuya llegada era recibida, según dijo un compañero de equipo, como si alguien acabara de marcar un gol. En la noche del 3 de diciembre de 2025, mientras Nowak caminaba hacia su casa en el suburbio de Portswood, Vickrum Digwa, de 23 años, lo apuñaló cinco veces con una daga tradicional sij. Uno de los golpes perforó el pulmón de Nowak y seccionó una vena mayor. Otro le alcanzó la parte posterior de las piernas mientras intentaba huir.

Cuando llegaron los agentes, Digwa les dijo que él era la víctima, que "había sido víctima de abuso racial" y que se había visto obligado a defenderse. La policía esposó a Nowak mientras se desangraba. Las imágenes de la cámara corporal, publicadas el 1 de junio, el día en que Digwa fue sentenciado, muestran a Nowak en el suelo repitiendo que lo habían apuñalado, a lo que un agente respondió: "No creo que te hayan apuñalado, amigo". Nowak dijo que no podía respirar y suplicó ayuda. Fue esposado y murió poco después.

La acusación de racismo era una fabricación; el juez William Mousley lo afirmó sin ambigüedad. La versión estaba totalmente en contradicción con todo lo que se sabía de Nowak. El tribunal escuchó que Digwa y su hermano, conversando en punyabí mientras los agentes escuchaban, habían acordado inventar una historia de "abuso racial" y defensa propia. Digwa recibió una "condena a cadena perpetua" con un mínimo de 21 años de prisión. Su madre fue condenada por asistir a un delincuente.

El padre de Nowak, Mark, describió cómo trataron a su hijo en esos últimos momentos como algo inhumano y degradante. Luego dijo lo que ninguna declaración oficial ha podido responder: que la policía había creído a su asesino. Esta sola frase contiene todo el horror: ¿Cómo es posible que agentes de policía entrenados, de pie sobre un chico que se desangra en la acera, se vuelvan incapaces de ver lo que tienen delante?

El siglo XX proporcionó el vocabulario. Hannah Arendt nos dio la banalidad del mal. Christopher Browning mostró cómo los reservistas de mediana edad del Batallón de Policía 101 de Alemania, hombres sin convicciones particulares, se convirtieron en verdugos por conformidad, por el temor a quedar apartados de sus compañeros. Sigmund Freud y Stanley Milgram, entre otros, señalaron con cuánta facilidad las personas corrientes se someten a una autoridad que las libera de responsabilidad. La lección nunca fue que los monstruos caminan entre nosotros. Fue que el instinto de cumplir, de pertenecer, de escapar al castigo reservado para quienes rompen filas, puede anular incluso la evidencia de los propios ojos.

Toda sociedad jerarquiza sus terrores. En la Gran Bretaña contemporánea, la acusación de racismo se sitúa cerca de la cima de esa jerarquía: más ruinosa para una carrera que la incompetencia, más aterradora para una institución que la pérdida de una vida. El racismo, por supuesto, es real y debe combatirse dondequiera que aparezca. Sin embargo, cuando el miedo a la palabra "racista" se vuelve tan grande que eclipsa a un hombre moribundo en el suelo, la moral misma ha sido vaciada. No hace falta ninguna orden; la respuesta se convierte en un reflejo. Tras años de formación y precedentes disciplinarios, una carrera puede terminarse con una sola acusación. Es más seguro dudar de una víctima blanca que arriesgarse a la acusación que puede destruir una vida. En Southampton, este reflejo produjo exactamente el resultado que cabía prever: credibilidad otorgada al asesino no blanco, sospecha dirigida hacia la persona blanca moribunda.

Este fracaso a la hora de adherirse a la realidad basada en los hechos debería inquietar a cualquiera que valore una sociedad libre más que cualquier pregunta sobre las convicciones privadas de los agentes implicados. El peligro no es que los policías alberguen prejuicios secretos en una dirección u otra. Es que toda una cultura ha sido entrenada para pasar cada acontecimiento por un filtro ideológico antes de consultar los hechos, de modo que la realidad se vuelve negociable y un chico puede suplicar que lo han apuñalado mientras los hombres juramentados para protegerlo deciden, basándose en la palabra de su agresor, que no es así.

El contraste con Floyd es precisamente el punto. Su muerte encajó perfectamente en una historia que la cultura ya se estaba contando a sí misma, por lo que fue amplificada más allá de toda medida. El asesinato de Nowak cuenta la historia "equivocada". Habla de una víctima blanca, un agresor no blanco que instrumentalizó la acusación de racismo y una policía paralizada por el mismo miedo que esa acusación estaba diseñada para explotar. Por ello, el episodio recibe solo una fracción de la atención y una fracción de la furia.

Una civilización que ahora calibra su compasión según la utilidad política y que decide de quién cuenta el sufrimiento según si halaga o no la creencia dominante, ya ha comenzado a pudrirse desde dentro.

La reacción posterior lo ha confirmado. El primer ministro británico Keir Starmer calificó las imágenes de "desgarradoras" y dijo que "se sintió enfermo al verlas". La policía de Hampshire e Isla de Wight se ha remitido a sí misma al organismo supervisor policial, y altos cargos han comenzado a revisar una mentalidad de antirracismo que es tan racista como la original, solo que al revés. Es una mentalidad racista que les indica no tratar a todos por igual. El propio establishment que construyó estas mentalidades racistas ahora finge sorpresa ante el resultado. Mientras tanto, la llamada a revisar esta doctrina de antirracismo racista se trata como una provocación en lugar de como una pregunta legítima.

Protestando en las calles de Southampton, las multitudes comprendieron la simetría antes que los comentaristas y corearon las tres palabras: "No puedo respirar". Algunos de ellos quizá buscaban una pelea distinta. La propia familia suplicó que no se explotara su dolor. Sus opiniones, sin embargo, no borran el reconocimiento de que la única forma de detener el racismo es dejar de practicar el racismo: dejar de ver a todos y todo en términos de raza.

Los estudiosos que analizaron la conformidad después de 1945 dejaron una advertencia: La mayor amenaza para la razón humana no es el odio abierto. Es el anhelo de permanecer dentro de las líneas de la opinión permitida, para evitarse el costo de ver con claridad.

Los últimos minutos de Henry Nowak, preservados por una cámara que llevaba uno de los policías que le fallaron, son la prueba de que esa advertencia se está cumpliendo ahora, y si no se atiende, habrá más como él, suplicando en el suelo mientras los ojos que los miran se niegan a ver.

Pierre Rehov, licenciado en Derecho por la Universidad Paris-Assas, es un reportero, novelista y documentalista francés.

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