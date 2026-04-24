Trump pide anular de forma definitiva las elecciones presidenciales de 2020 si el SPLC es declarado culpable de fraude vinculado a grupos de extrema derecha

Publicado por Carlos Dominguez 24 de abril, 2026

En un mensaje publicado este viernes en Truth Social, el presidente Trump ha vinculado directamente las acusaciones de fraude contra el Southern Poverty Law Center (SPLC) con la posible invalidación total de los resultados electorales de noviembre de 2020.

Trump describió al SPLC como "uno de los mayores fraudes políticos de la historia de Estados Unidos" y lo vinculó con otros casos que, según él, forman parte de una trama más amplia de engaños demócratas que incluye ActBlue. "Si esto es cierto, las elecciones presidenciales de 2020 deberían borrarse permanentemente de los libros y no tener más fuerza ni efecto", escribió el mandatario.

Casi una década de pagos ocultos y beneficiarios extremistas

Todo surge de una acusación formal presentada esta semana por el Departamento de Justicia (DOJ) contra el SPLC, una organización con sede en Alabama conocida por supuestamente monitorear y combatir grupos de supremacía blanca y extremismo.

Según la Fiscalía, entre 2014 y 2023, el SPLC desvió en secreto más de $3 millones en donaciones hacia individuos vinculados a diversos grupos extremistas violentos. Entre ellos figuraban el Ku Klux Klan, United Klans of America, Unite the Right, National Alliance, el National Socialist Movement, el club de motociclistas Sadistic Souls afiliado a Aryan Nations, el National Socialist Party of America (American Nazi Party) y American Front.

Según el New York Post (NYP), entre los ejemplos mencionados figura el caso de uno de los líderes de la protesta "Unite the Right" de 2017 en Charlottesville, Virginia, quien recibió más de $270.000 a lo largo de ocho años. Esa persona no fue identificada en la acusación.

La acusación sostiene que estos pagos se ocultaron a los donantes, quienes creían que su dinero se usaba exclusivamente para "desmantelar" grupos de odio, cuando en realidad se financiaba a personas vinculadas a esas mismas organizaciones.

Acusaciones cruzadas y ruptura del FBI con el SPLC

La Fiscalía habla de cargos por fraude electrónico, declaraciones falsas a un banco asegurado federalmente y conspiración para cometer blanqueo de capitales mediante ocultación.

"El SPLC está fabricando racismo para justificar su existencia", dijo el fiscal general interino Todd Blanche. "Usar el dinero de los donantes para supuestamente lucrarse con miembros del Klan no puede quedar sin control. Este Departamento de Justicia hará que el SPLC y cualquier otra organización fraudulenta que opere con el mismo manual engañoso rindan cuentas".

Por su parte, el SPLC ha defendido su actuación como uso legítimo de "informantes confidenciales pagados para obtener inteligencia sobre organizaciones violentas", y califica las investigaciones como una persecución política.

En octubre, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la agencia rompía definitivamente sus vínculos con el SPLC. En un mensaje publicado en X, Patel acusó a la organización de haberse desviado de su misión original: "El Southern Poverty Law Center abandonó hace mucho tiempo el trabajo en derechos civiles y se convirtió en una máquina partidista de difamación", escribió.