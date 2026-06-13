EEUU-Irán, ¿y si el problema son los traductores?

13 de junio, 2026

Washington y Teherán aseguran, cada uno por su lado, que el acuerdo de paz "está más cerca que nunca", e incluso se atreven a dar un porcentaje sobre la marcha del asunto: "entre un 80-85%" de posibilidades de que se firme. Sin embargo, las versiones de cada parte no pueden ser más contradictorias en cada uno de los aspectos críticos. Llegados a este punto... ¿Y si el problema fueran los traductores?

Porque es difícil de explicar sin el famoso lost in translation que se lancen las campanas al vuelo con el supuesto cercano fin de un conflicto que está tensando seriamente la economía mundial mientras Trump y los Ayatolás aseguran estar a punto de firmar documentos distintos.

A pesar de que los mercados -el petróleo se hundió por debajo de los 90 dólares por barril el viernes- y los principales líderes mundiales quieran lanzar un mensaje de optimismo y comprar la idea de que el conflicto está cerca del final sin analizar el resto, ese resto resulta muy preocupante.

Y es que ese "resto", ese 15-20% de desacuerdo, es precisamente lo que ha llevado al conflicto, y lo que lo ha mantenido abierto incluso en medio de ese frágil alto el fuego que, en palabras de Trump, significa "disparar un poco menos".

Según unos eufóricos ayatolás, EEUU ha accedido a cederles el control de Ormuz e incluso iban a negociar las tarifas para los buques que pasen. según Washington, la apertura del estrecho es innegociable y está garantizada por el escrito negociado.

Mientras que Teherán celebra que podrá seguir enriqueciendo uranio, Trump se mostró tajante con que el material que permitiría alcanzar el arma nuclear a Irán será destruido y sacado del país posteriormente. En un último mensaje, el canciller Araqchi se mostró dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60% (cerca del 90% necesario para la bomba) hasta el 5%.

Además, los ayatolás aseguraron que se iban a desbloquear 24.000 millones congelados por Washington, algo que también fue desmentido, en este caso, por el vicepresidente JD Vance:

""Los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo, y no se están liberando fondos por el mero hecho de firmar un acuerdo o asistir a una reunión. Si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, entonces los beneficios económicos llegarán tanto a ellos como a toda la región". JD Vance, vicepresidente de EEUU

Cabe recordar, apenas unas horas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en su propuesta de utilizar estos fondos incautados para reparar los daños provocados por los ataques iraníes a los países vecinos aliados de EEUU.

Tampoco se puede olvidar que, según Irán, el tratado también contempla el fin del conflicto en el otro gran frente de la guerra, el abierto por Hezbolá con sus ataques contra Israel. Teherán asegura que Netanyahu ser vería obligado a detener las respuestas de las Fuerzas de Defensa de Israel a las continuadas violaciones por parte del grupo terrorista del alto el fuego alcanzado con Líbano. Sin embargo, el Ejecutivo judío asegura que Trump les ha garantizado su derecho a la autodefensa.

Ante tamaño despropósito diplomático, sólo cabe pensar que los traductores han presentado a cada una de las partes un escrito con aquello que quieren leer, sin contemplar la postura del bando contrario o los puntos en común.

Lo curioso es que, incluso después de los encontronazos sobre las versiones, con exabrupto incluido de Trump acusando a los ayatolás de ser "gente sin honor" con la que "no se puede negociar de buena fe", ambas partes continúan gritando a los cuatro vientos que "el acuerdo nunca ha estado tan cerca".

¿Cuál será el siguiente paso? ¿Se llegará por fin a una firma casi inmediata -algo que, por otro lado, Trump ya ha anunciado hasta 39 veces (según el recuento de CNN)- o serán los aviones, misiles balísticos y drones -un lenguaje inequívoco y que no necesita traducción alguna- quienes vuelvan a tomar la palabra en Oriente Medio?

Quizás un primer paso sería revisar lo que dicen los traductores-mediadores. Porque... ¿y si el problema fueran los traductores?